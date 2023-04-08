新北推動閒置校舍活化　貢寮國小吉林校區轉型「和禾聚落」

▲新北市貢寮國小吉林校區水梯田挲草體驗，小朋友雙腳沾滿泥巴，仍樂在其中。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局推動閒置校舍活化再生計畫，將民國98年裁撤的貢寮國小吉林校區，在人禾環境倫理基金會的經營下，更成功轉型為以「和禾聚落」為主體的社區中心，帶動貢寮梯田農業發展，也協助貢寮國中、小推動環境教育，更成為在地的文化基地。

新北市教育局長張明文表示，新北市長期推動閒置校舍活化再生，透過跨局處研商，制定推動計畫，透過多元機制，引進異業經營，可以創造更大價值，尤其閒置校舍經轉型後，可成為藝術社造、實驗教育、英速魔法學校、銀髮俱樂部、社區發展中心、地方創生發展基地等，讓空間活化更具價值。

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貢寮國小校長楊智先表示，人禾環境倫理發展基金會租用吉林校區，以此為基地幫助貢寮地區農民保育水梯田外，也提供多元體驗課程，如認識水梯田環境、生態薪水、體驗田間農事、復育葦草蘭等，讓校區成為環境教育場域，持續活化運用。

人禾環境倫理基金會董事長李佩蓉表示，「和禾聚落」是由在地居民及各單位所組成的團體，包含人禾基金會、狸和禾小穀倉、禾子企業等單位，為了讓孩子珍視在地特色，與貢寮國中、貢寮國小合作課程研發，近期於校區所舉辦的插秧大賽，居民更是攜家帶眷前來參加，凝聚了地方動力，從中也發現了家鄉創生的可能性。

貢寮國小學生林資恩說，之前參加校區周圍水梯田挲草體驗課程，到現在還印象深刻，當時雙腳沾滿了田裡的泥巴，經過老師的解說引導後，更能體會到農夫種田的辛苦，並學著珍惜每天享用的米食。