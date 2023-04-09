網友票選　林口高中獲新北「最美高校制服」第一名

▲新北市舉辦高校制服票選活動，林口高中獲第1名。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局為鼓勵學生就讀在地高中職，規劃新北市高中職教育博覽會系列活動，特別舉辦「制服Fashion Show競賽」制服票選活動，今年共有40所學校參賽，經過近3 周票選，結果日前出爐，林口高中以1.3萬票，榮獲最美制服第1名，莊敬工家、金陵女中分居第2、3名。

「新北制服Fashion Show」票選活動，共有40所公私立高中職參賽，參賽學校必須拍攝一組男女學生穿著學校制服的全身合照，並依學校特色拍攝30秒短片及撰寫50字介紹文，自3月8日至26日開放票選，第1名可獲6000元獎金、第2名5000元、第3名4000元、第4名3000元、第5名2000元、第6名1000元，總獎金超過2萬元。

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▲新北市舉辦高校制服票選活動，莊敬工家獲第2名。（圖／新北市教育局提供）

新北教育局日前公布票選結果，林口高中以1萬3078票獲得今年最美制服第1名，淡黃色襯衫，搭配灰黑色的制服裙與長褲，被網友盛讚「制服色系清爽，版型又有氣質」。

莊敬工家以1萬2051萬票奪第2名，其中女學生制服以紅藍相間的蘇格蘭風A字裙，學院風的造型最受網友青睞。第3名是金陵女中，以傳統的白襯衫、黑短裙搭配深藍色毛衣，拿下1萬935票。第4名是能仁家商、第5名是豫章工商。活動詳請可參考網站。





▲新北市舉辦高校制服票選活動，金陵女中獲第3名。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市舉辦高校制服票選活動，能仁家商獲第4名。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市舉辦高校制服票選活動，豫章工商獲第5名。（圖／新北市教育局提供）