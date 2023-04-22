新北「幸福保衛站 」獲IF國際設計大獎　亞洲唯一獲獎公部門

▲新北市結合四大超商成立「幸福保衛站」。（圖／新北市教育局）

記者楊惠琪／台北報導

新北市結合轄內四大超商，成立「幸福保衛站」，透過超商的即時供餐、守護及通報，至今已幫助超過4.9萬名學童，讓家中突發變故的學童供餐不中斷。這項計畫榮獲iF國際設計大獎「社會影響力」獎項，不但是全國第一，也是亞洲唯一公部門獲「iF Social Impact Prize 2022」肯定。

新北教育局長張明文表示，「幸福保衛站」計畫從全球75個國家，1200個方案脫穎而出， 結合轄內四大超商，透過超商的即時供餐、守護及通報，讓家遇突發變故的學童及時得到教育、社政及市府各機關的關懷及協助，尤其在疫情期間，許多家庭經濟陷入困頓，「幸福保衛站」在疫情發陪伴許多家庭度過難關。

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新北教育局說，三重區重陽國小胡姓兄弟與外公外婆同住，平時一家人在台北車站擺攤賣水果營生，生意受疫情影響甚鉅，加上外公身體每況愈下需手術，外婆為照顧外公已經忙到焦頭爛額，也無暇照顧兩兄弟，幸好有幸福保衛站可以取餐，讓他們可以獲得基本的溫飽。

除與四大超商成立幸福保衛站外，新北教育局也與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯合作成立愛心守護站，全市2755家據點，24小時全年無休守護新北學童，提供突遭變故學童緊急求助、臨時避難所及關懷協助。

iF設計獎是全球知名的設計競賽，自1953年在德國成立以來，iF標誌便成為全球公認表彰優良設計的最佳認證。而「iF 社會影響力獎」是2022年新設立的獎項，目地在發掘與支持全球社會公益專案，從問題解決、倫理道德標準、群體關係、經濟考量及正向經驗面向，評選出已被執行且出色的專案。