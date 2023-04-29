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推技職教育國際化　新北首創課程手冊「4年送500名師生出國」

▲新北教育局薦送金手學生公費出國至美國、澳洲及日本等四大路線。（圖／新北市教育局提供）

▲新北教育局薦送金手學生公費出國至美國、澳洲及日本等四大路線。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣技職教育國際化，新北市教育局發布全國首創「國際技職交流素養課程手冊」及公布國外技職研習三大任務，隨著疫情解封，將擴大薦送榮獲金手獎的優秀學生及指導教師至美國、澳洲及日本等國家，目標四年內薦送500名以上新北頂尖技職師生出國進修。

新北教育局長張明文表示，新北市111年在技藝技能競賽成績斐然，共奪10金、5銀、11銅、24個第4名到佳作，43座金手獎及75名優勝，共有168人次獲獎，總得獎數超越歷年成績。原本僅全額補助5大類技藝競賽獲金手前3名學生及指導教師出國，本次更擴大補助國際及全國技能競賽青年組及青少年組前3名學生及指導教師，其餘部分補助鼓勵參與。

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新北教育局也發布「國際技職交流素養課程手冊」，內容包含國際禮儀、情境英語、文化交流等具體情境式雙語教材，是國內首部專為技職國際交流撰寫具備實務及可操作的手冊。此外，也公布國外技職研習3大任務，包含「以技能交朋友、跨領域共學習、行銷新北特色」。

協辦日本國際技職研習的淡水商工主任曾才榮表示，疫後重啟金手海外研習，透過實地見學與動手操作，能有效提升學生國際學習視野，也是學生在國際化的道路上最重要的養分與經驗。

獲薦送至美國技職研習的新北高工資訊科3年級學生蔡松陵說，非常珍惜這次前往美國研習的機會，對開拓國際視野有很大助益，也證明當初選擇新北在地升學是正確選擇。

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