不滿高嘉瑜稱藍港湖初選「用喬的」　游淑慧反酸：疫苗怎麼喬？

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選在新北市長侯友宜的協調下，由市議員李彥秀代表出線，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出，該區現任民進黨立委高嘉瑜則批評，沒黨職的侯友宜出手「喬」北市初選，好像把台北市長蔣萬安當塑膠。對此，游淑慧也表達不滿，認為不該用「喬」來形容她的決定，反酸「如果高委員這麼愛用『喬』字，那我也會讓大家了解什麼才叫『喬』，例如，一通電話喬疫苗。」

游淑慧7日透過臉書向高嘉瑜喊話，表示看到高嘉瑜近日不斷用「喬」一字來形容她的決定和李彥秀的提名，「坦白說我覺得不太愉快，也不受尊重」，她強調，港湖立委選舉檢驗的是高嘉瑜適不適任，因為高嘉瑜才是現任，她直言，至於國民黨如何產生提名人選，其實與高嘉瑜無關。因此，她也忍不住反嗆，「如果高委員這麼愛用『喬』字，那我也會讓大家了解什麼才叫『喬』，例如，一通電話喬疫苗。」

針對藍營港湖初選提名，高嘉瑜在第一時間回應，游淑慧再怎麼努力，也比不上家大業大、三代從政的政治世家李彥秀，「不要再叫我唱什麼歌了，還是回家自己唱太委屈吧。」她也批評，李彥秀選舉過程反覆，看到有機可乘就跳來選立委，「這種投機的想法，會讓選民覺得貪得無厭。」