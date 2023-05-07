為郭台銘操刀鳳山造勢？　王金平不悅：我不會參加、別扯到我

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

海集團創辦人郭台銘近日動作頻頻，為的就是爭取到國民黨總統提名徵召，今（7）日將於高雄鳳山舉辦首場造勢，傳出立法院前院長王金平背後操盤。對此，王金平上午透露，的確是有人來拜託，「但不是我主導」，主導人另有其人還有其他企業團體，晚上也不會去參加；被追問是否與新竹科技界大老宣明智一起幫忙郭董？王金平難得收起笑臉，不悅表示，「我沒有主導，不要扯到我。」

郭台銘將在北中南舉辦四場請益之旅的造勢活動，首場就在今晚於高雄鳳山登場，不過因為場地距離高雄市前市長韓國瑜的「三山造勢」活動場地很近，不禁讓外界聯想是否想要複製「韓流盛況」，更傳出，郭台銘的此場造勢由立法院前院長王金平操刀。

對此，王金平上午受訪時表示，這方面只能說有人來拜託他關心，但不是自己主導，主導人另有其人、另有其他企業團體，「所以晚上我不會去參加」。至於是不是複製韓國瑜模式，王金平說想太多，要模仿人家，這場地必須是有人去找．找得人你們去看看是誰找的，場所要大小適中。

王金平也說，自己只有關心這場初選，但沒有參與，所以沒有任何一場會去參加，國民黨候選人出線後，會盡量參加。王也澄清，郭台銘晚上的造勢自己沒有動員，因為動員晚上就要去負責，動員人一定要到，到現場去監督、安排。被追問宣明智跟王金平都有幫忙？王秒回「沒有，你不要亂講，不要扯到我」，王金平說，自己是跟郭台銘是關公兄弟，郭找他，他一定會關心，但沒有做任何主導工作。