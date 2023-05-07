NCC決議延審！姚人多點名「3類人」：應該要看一下鏡電視

▲日前多位國民黨立委在NCC主委陳耀祥辦公室門口靜坐表達抗議。（圖／記者陳世昌攝）

記者朱祖儀／綜合報導

NCC（通傳會）委員會原定3日審議鏡電視案，但因為多位國民黨立委靜坐抗議，最後決議延審相關案件。對此，總統府前副秘書長姚人多替鏡電視發聲，指出有3種人應該看一下鏡電視，才能得知其製作的真正內容，「如果看過鏡電視的人夠多，在野黨想要藉著這案例來搞政治鬥爭的機會就會減少」。

姚人多在臉書指出，他從去年開始掛名鏡週刊的特約總主筆，起初有點猶豫，但因為鏡電視前董事長裴偉提到，找他寫社論是希望他說出真話，所以才答應的。在這之後他在寫作上也有很大的空間，「我的第一篇及第二篇稿子批評的對象不是別人，正是蔡英文政府」，而當時鏡電視的案子還卡在NCC，文章出刊後，裴偉和總編便接到執政黨的抱怨，但還是承受住壓力。

姚人多表示，身為一個媒體人就是秉持專業及良知，客觀中立報導事實，然後藉著事實監督手中握有權力的人，無論是什麼黨派都應該一視同仁，因此即使鏡電視的案子還卡著，但裴偉仍堅持做自己想做的內容，「這個人也許不高尚，他會用很粗暴的方式告訴人們事實是什麼，不過，也正因為如此，他撐住了一個有膽識的媒體人的空間」。

姚人多也說，很多人都誤以為鏡電視是偏綠的電視台，但其實不然，「鏡電視一直有他們的堅持，多做國際新聞、文化新聞、不做政論節目，他們希望藉著深入報導來探討事情的樣貌，他們始終相信，國人會認同那種不謾罵、不炒短線的報導」，且認為有3種人應該要看鏡電視。

▲姚人多認為，NCC委員應該多看鏡電視。（圖／ETtoday資料照）

第一是NCC委員們，姚人多表示，「你們真的看過鏡電視的新聞嗎？如果有看過，為什麼不能用道德勇氣及專業判斷來審查這個案子？」認為其實只要回歸問題的本質，事情就不會這麼複雜，「過去這一年來，鏡電視的內容是否達到標準？如果他們製作的新聞很不入流，拜託NCC趕快做決定把它關起來。反之，如果鏡電視的表現有目共睹，NCC為什麼不敢審查？」認為NCC有責任讓一個好的新聞台出現在台灣閱聽人眼前。

第二則是在野黨，「你們可以舉出一個例子來告訴台灣人民，鏡電視是綠的，他們的新聞完全偏袒民進黨嗎？」他指出國民黨指控民進黨高層介入鏡電視，然而自己卻去佔領NCC、軟禁主委陳耀祥，阻止個案的審查，「這種作法有比他們口中邪惡的民進黨政府清高到哪裡去嗎？」也認為鏡電視開播後，和在野黨描述的完全不同，「他們只是在利用一個民間電視台，在跟民進黨做政治鬥爭與政治動員」。

第三是閱聽大眾，姚人多認為，如果有夠多人看過鏡電視，在野黨能利用此案搞政治鬥爭的機會就會減少，因為現在台灣的新聞台環境已經被腐蝕到，多數閱聽眾已經不相信有不同的選擇存在，「這是台灣新聞環境最悲哀的地方」。

▲裴偉替鏡電視發聲。（圖／記者湯興漢攝）

姚人多表示，自己很佩服裴偉得罪了很多人，但仍堅持媒體人的原則，「他告訴我，媒體就是監督有權力的人，所以，我有時候會寫文章批評民進黨跟蔡英文，然後，他會幫我扛下所有的壓力。不管外頭風雨有多大，他就是這樣過他的每一天，這傢伙應該有兩顆心臟」。