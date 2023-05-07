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力挺羅智強！王欣儀致大安選民一封信　曝羅「這些事」讓她超感動

▲▼羅智強、王欣儀。（圖／翻攝自羅智強臉書）

▲羅智強、王欣儀。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

有意投入國民黨台北市第六選區（大安）立委初選的前台北市議員羅智強7日在臉書分享競選總幹事、台北市議員王欣儀給大安區選民的一封信，信中提到她為何放棄參選改為力挺羅智強的原因，就是因為羅智強去年積極的輔選，讓她十分敬佩感動，所以她決定放下小我，以大局為重，希望讓大家看到，國民黨不只有內鬥，也能有團結互補，一起為民奮進！

王欣儀給大安區選民的一封信中提到，這次大安區的立委選舉，身為20多年來深耕勤走基層，爭取到無數建設、服務的她，背負著眾多的期待，原本自然是準備參選的，但因看到羅智強不像多數人以沒有後顧之憂的帶職參選、毅然辭去議員到桃園選市長，卻在沒有初選機會的情況下，非但沒有背離國民黨，反而仍大力輔選桃園市長張善政，讓國民黨能用善良的力量，成功拿回執政權；她再舉例，羅智強全台輔選，連高鐵到不了的屏東，都去幫忙輔選10次，這樣的人，讓她敬佩感動。

「現在的他，沒有職務、工作，如果選輸我，可能連政治生命都會結束，被稱作俠女的我，實在不忍心...」，王欣儀表示，他們共同的最大目標，就是要能政黨輪替、國會過半，還給人民能安居樂業、不用活在戰爭恐懼中的日子，這樣的目標，絕不能少了在藍軍中極少數擁有強大空戰能力，能跟民進黨抗衡的戰將羅智強；不能沒有為了撥亂反正的公投，夜宿凱道、行腳全台，擁有強大毅力、決心，如苦行僧的羅智強，所以她決定放下小我，以大局為重，希望讓大家看到，國民黨不只有內鬥，也能有團結互補，一起為民奮進！

王欣儀指出，多年來，她歷經各種大大小小的選戰，從來不曾用過任何負面選舉，對黨內同志、後輩，更是提攜禮讓有加，從未口出挑釁或惡言。她為了幫助市長蔣萬安拿回台北市執政的第一年能夠順利，擔任議會黨團書記長；百忙中仍義務擔任羅智強的「競選總幹事」輔選，只要是受人之託、忠人之事，要幫，就要認真的盡力幫到底，這是她做人的原則，一如她對選民的態度。

王欣儀表示，至於側翼斷章取義，只為了黨內初選、刻意誤導、想要製造衝突、話題、聲量的政治操作小伎倆，對他們這種長年要不畏各種壓力、委屈，對的事必須挺身而出、為民仗義執言、捍衛權益的人來說，她信心喊話「沒有在怕的啦」！

王欣儀最後強調，「只剩最後幾天了，就讓我們不要親痛仇快，打一場正面初選吧！真正的競爭是對自己，真正的戰場是對外！」

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