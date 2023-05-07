觀察／郭台銘延攬傳統地方派系　侯友宜刑警掃黑、反黑金立場鮮明

▲ 侯友宜赴新北市刑大 。（資料照／新北市政府提供）



文／陶本和

昔日首富、鴻海創辦人郭台銘近來走訪夜市吃小吃，營造貼近基層形象外，其「陸戰」策略更為明顯，積極延攬國民黨傳統地方派系人士，包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、雲林前縣長張榮味，以及彰化縣議長謝典林等人；相對而言，國民黨另一位2024總統可能提名人、新北市長侯友宜，昔日刑警執行掃黑、整治治安的形象鮮明，也曾表達「反黑金」的基本態度。

「黑金政治」是台灣特殊的政治現象，較為鮮明可追溯到前總統李登輝執政時期，在其「催台青」政策下，地方上出現有黑道背景的人士，開始參選地方首長、民意代表，這讓黑金政治、台灣地方派系在台灣政壇逐漸成形；而這也普遍被認為是國民黨在2000年失去民眾信任，失去長達55年政權的關鍵原因之一，李登輝更因此背負「黑金教父」罵名。

郭台銘近期「陸戰」策略非常鮮明，極力拉攏國民黨傳統地方派系的勢力，延攬包括，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、雲林前縣長張榮味，以及彰化縣議長謝典林等人，尋求地方勢力的支持。不過，相較於郭台銘一系列的動作，侯友宜團隊秉持的形象與立場，顯然是截然不同。

▼郭台銘私訪老友顏清標話家常，標哥招待地方小吃祝心想事成。（圖／郭台銘臉書提供）



回顧今年3月份，國民黨「中央選戰策略會報」，其成員包括曾因炒股案入獄的傅崐萁、涉賄選案服刑的台南市前議長李全教，引起黨內譁然；當時，侯友宜特別跟黨主席朱立倫通電話，兩人達成「反黑金」的基本態度。隨後，朱立倫也立即對外表示，選策會名單在黨內觀感不佳，會檢討反省。

侯友宜當時更被外界認為「撿到槍」，罕見公開重砲回擊，強調任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待，認為「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之。」

事實上，對於侯友宜而言，在其刑警的鮮明形象之下，「反黑金」無非是他跟競選團隊的基本立場。回顧1997年，侯友宜擔任台北市刑大隊長與警察局和0414專案小組共同偵辦白曉燕命案；同年11月，在南非武官卓懋祺挾持事件中，當時的刑事局長楊子敬主張攻堅，侯友宜則認為可先嘗試談判，因此進入官邸斡旋，當天晚上帶出受傷的卓懋棋、大女兒梅蘭妮，尤其侯友宜抱著女嬰走出來的新聞畫面，奠定其「鐵漢」形象，是台灣社會治安史上的重要篇章。

2005年，侯友宜統籌警方偵破王柏忠和王柏英兄弟所犯的汐止殺警奪槍案、毒蠻牛事件、林明樺犯罪集團，並在第三次獵龍專案，於臺中沙鹿逮捕張錫銘；2006年，在時任行政院長蘇貞昌拔擢下出任警政署長，當時遇到施明德發起「倒扁」行動，為防止黑幫介入聚眾活動製造動亂，他啟動「祥和專案」，動員全國刑警對轄區內黑幫份子展開監控，避免黑幫份子藉機製造暴力衝突。

把時序再拉近，2010年，侯友宜轉任新北市副市長，提議成立「新北公安小組」，拆除、關停400多家色情場所、網咖及電玩店，以及諸多地下賭場，切斷黑幫金流。根據內政部資料統計，新北市犯罪人口率從2011年每10萬人1310人，至2021年每10萬人507人；新北市刑案發生率，每10萬人792人；暴力犯罪人口率，每10萬人2.06人；竊盜犯罪人口率，每10萬人41.97人，皆是六都最低。

據了解，一名國民黨籍重量級人士，專責處理地方組織動員，他多次傳訊息向侯友宜請纓，主動表達可以協助整合地方勢力，甚至安排地方拜會；不過，侯友宜僅表達感謝，未有進一步請託。

事實上，理解地方政治的人都清楚，地方經營就是要勤跑，常常去刷臉、關心、陪笑，最忌諱「不跑」，選舉時才簽到；不過，侯友宜似乎有意為之，刻意劃清界線，走出屬於自己不同於傳統選戰，打破傳統地方政治文化的路線。當然，這或許也是其「刑警」背景的養成，雖然黑白均霑，但秉持一把刑警的尺，小心拿捏、進退有據。

▼國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜達成「反黑金」基本態度。（圖／記者屠惠剛攝）

