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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜協調初選成「新喬王」？ 　王金平：有人頂替我了、高興

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜仍尚未獲得國民黨提名參選總統，但近日不斷在黨內「喬」初選，除了新北市淡水區立委喬成功，連台北市港湖區立委初選也成功喬退台北市議員游淑慧，遭綠營民調痛批喬到台北市，根本是「無心市政變成喬王」。對此，素有「喬王」之稱的立法院前院長王金平今（7）日受訪表示，以前有人說他是喬王，現在有人已經頂替了，「我很高興，頭銜跟尊稱就奉獻給侯友宜」，還說「喬」是正面用詞。

被問到侯友宜現在被外界認為是喬王？王金平受訪回應，以前有人說自己是喬王，現在有人已經頂替了，「我想我很高興，頭銜跟尊稱就奉獻給侯友宜」。王說，這是幫忙國民黨整合，讓立委選舉單純化，讓大家能更團結、合作，這是很好的事。

那「喬」正面或負面用詞？王金平則秒答「當然是正面用詞」，喬就是協調，把不好的喬好，把不正的、歪的喬正，都是最好的事。至於侯友宜喬的功力是是不是「青出於藍」，王金平回應，喬的方面還有很多人，社會上多的是。

針對鴻海創辦人郭台銘是否能扮喬王角色，王金平直言，郭對政治也不是很內行，也沒有人找郭去喬，說不定郭台銘更會喬。至於是否會幫郭台銘喬，王金平則說「沒有，我們只是關心提名，但不參與」。

侯友宜若表態參選總統，是否會不會支持，王金平說，已經快到提名階段，現在要表態也沒什麼意義，再一個星期就差不多。人選讓黨中央自己去處理，我們也沒有機會去參與。郭侯誰出線有信心？王金平不願多談，僅稱「任何國民黨提名的人我們都有信心」。

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