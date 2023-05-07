孫大千辭黨職再吐心聲！喊酒駕抄襲觸底線　曝曾為此得罪地方大老

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨前立委孫大千日前表示無法接受有2次酒駕、論文抄襲被撤銷學位紀錄的桃園市議會議長邱奕勝姪子邱繼泰代表國民黨參選立委，宣布辭去國民黨中央政策會副執行長的職位，7日再揭心聲，稱酒駕和抄襲是他的底線，還曾為此得罪了某一位地方大老。

孫大千表示，對一位過去20多年參選過六次立委的人來說，他已無意投入下一屆桃園市第六選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代，「但他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委」，他多次要求國民黨主席朱立倫重視問題，卻遭朱立倫置之不理。因此，他辭去國民黨中央政策會副執行長的職位，強調「哪怕萬箭穿心也在所不惜。」

朱立倫則回應，每一位都是黨內同志，不要互相攻擊，更不可以無中生有攻擊黨中央或地方黨部。

孫大千7日表示，在擔任立委期間，他曾經修法加重酒駕刑責，也曾經因為拒絕關說酒駕，而得罪了某一位地方大老。更別提在過去半年來，他在電視節目上義正辭嚴的檢視批判綠營人士的論文，「這是我的底線，我沒辦法退讓。」

孫大千說，桃園市第六選區是一個非常可愛的地方，有一群很純樸認真的鄉親朋友在這裡努力打拚，他們真的值得一位更好的立法委員。由於他已經無意再度參選立委，所以一直衷心地期盼能夠有一位認真、清白、善良的年輕世代來代表國民黨參選，讓他故鄉的鄉親長輩們能夠有一位正派的立法委員，來為他們服務。