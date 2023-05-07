鄭運鵬分析詐騙難處理2大因素　籲藍營支持者做到「這事」

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近來台灣詐騙盛行，民進黨立委鄭運鵬7日就在臉書分析詐騙源頭難以處理的兩大因素，並提到鴻海創辦人郭台銘拋出「三個月內讓台灣詐騙消失」的政見，有許多藍營支持者吹捧，但他強調，如果真心想防堵詐騙，就請支持政府研究怎麼要深化阻擋境外不明資訊，不要政府真的有辦法處理這些境外詐騙來源的時候，又搬出一堆假言論自由之名、真護航中國認知作戰資訊的理由。

鄭運鵬表示，詐騙源頭之所以難以處理，他在上週質詢中分析有兩大因素。第一，詐騙來自於境外，境外源頭的詐騙，即使循線知道主嫌，人抓不到，錢也回不來；第二，詐騙不再是人與人接觸行騙，而是透過通訊平台，憲法保障通訊自由，除非國人授權，不然透過講電話、LINE等平台的詐騙，無法事先防範。

鄭運鵬也指出，近期行政院透過技術分析從境外撥入，偽裝政府機關的電話，一下子就擋了43萬通，顯然非常有效。他認為，政府應該進一步研究如何阻止LINE平台上，不明帳號的詐騙資訊，這是他們服務處近年來收到最多的詐騙手法，感情欺騙、金融詐欺都有。

此外，鄭運鵬提到，郭台銘為爭取國民黨2024總統提名拋出「三個月內讓台灣詐騙消失」的政見，很多藍營支持者大力吹捧，雖然他認為這是信口開河的誇大政見，但他強調，如果這些國民黨支持者是真的想要防堵詐騙的想法，就請支持政府研究怎麼要深化阻擋境外不明資訊。他喊話，不要政府真的有辦法處理這些境外詐騙來源的時候，又搬出一堆假言論自由之名、真護航中國認知作戰資訊的理由，害很多國人得繼續受騙破財。