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全面開打！花蓮山哥警+麥當勞反詐啟動　統一獅「藝起發聲」

▲▼刑警山哥吉祥物登場亮相，並結合麥當勞合辦宣導活動。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

刑警山哥吉祥物登場亮相，並結合麥當勞合辦宣導活動。（圖／花蓮縣警察局提供，

記者王兆麟／花蓮報導

根據刑事警察局統計，近5年詐欺犯罪案件損失金額突破200億元，詐欺犯罪受害人次及財產損失金額居高不下，為提升民眾反詐意識，內政部警政署5月5日規劃透過舉辦「全民防詐 藝起發聲」宣導記者會，邀請40位藝人共同響應，讓更多民眾了解最新詐騙手法及防範之道。

▲▼刑警山哥吉祥物登場亮相，並結合麥當勞合辦宣導活動。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

為此，警察局除了將「刑警山哥吉祥物」新登場亮相，特別在5日結合麥當勞花蓮中正店辦理實體宣導活動，更是邀請到統一獅投手胡智為及古林睿煬聯袂至現場為反詐做公益開球，一同為「0505全民反詐啟動日」和本縣鄉親一起共襄盛舉，麥當勞更是提供400份免費餐券予現場一同參與的民眾，就是要讓民眾對詐騙加以注意，另外，藉由夜市常見小遊戲-丟沙包，於瓶罐貼上「詐」字，展現打「詐」決心，民眾對此踴躍報名，勢必要將「詐騙」打擊出我們的生活圈，希望以寓教於樂的方式，更能貼近民眾對於詐騙的謹慎及防範。

▲▼刑警山哥吉祥物登場亮相，並結合麥當勞合辦宣導活動。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲統一獅投手胡智為（左）及古林睿煬（中）現場為反詐做公益開球共襄盛舉。

警察局長呂世明表示，詐騙已無所不在，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助；同時遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，保障您的財產安全。

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