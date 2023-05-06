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獨／麥迷集體崩潰！比逢甲店更老　一中商圈「麥當勞尊賢店」5月也收攤

▲獨／麥迷崩潰！比逢甲店更老，一中商圈「麥當勞尊賢店」5月也收攤。（圖／翻攝Google Map）

▲麥迷崩潰！一中商圈「麥當勞尊賢店」5月也收攤。（圖／翻攝Google Maps）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

在逢甲商圈有地標級稱號的麥當勞無預警傳出將在5月底收攤，此消息已獲得官方證實，但麥當勞同時也發布另一震撼消息，位在台中一中商圈、比逢甲店還要悠久的尊賢店亦將在5月底熄燈搬遷，總公司透露，新餐廳待準備就緒後將正式對外公布，此外，南投草屯市中心麥當勞也將停業，換句話說，光是中部地區在5月份就有3家指標性麥當勞熄燈。

麥當勞尊賢店據悉在1991年開幕，至今已營業32年，店號「0058」是中部地區的大學長之一，不論周邊店家如何變化，從佐丹奴變成寶雅生活館等，麥當勞尊賢店始終屹立不搖。

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尊賢店地處一中商圈，鄰近台中一中、台中科技大學、中國醫藥大學等各級學校，商圈內水利大樓更是聚集數十家補習班，每日千名國中生、高中生進出商圈，麥當勞尊賢店陪伴許多人度過學生時光，每到下課或是周末時間就熱鬧無比，不少人一中商圈逛累了，就會到麥當勞尊賢店喝飲料休息、上廁所。

麥當勞總公司5日深夜發出聲明，台灣麥當勞基於整體商業考量，台中逢甲餐廳將於5月29日晚間8點結束營業；感謝顧客長久以來的喜愛與陪伴，後續將於臨近商圈，擇合適地點進行搬遷。

此外，台中尊賢餐廳、草屯中正餐廳，亦將於5月底結束營業後搬遷，新餐廳待準備就緒後將正式對外公布，歡迎舊雨新知繼續支持。

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