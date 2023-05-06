台北市雲林同鄉總會邀專科醫師義診　張麗善喊「個個都名醫」

▲台北市雲林同鄉總會邀請專科醫師義診。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

台北市雲林同鄉總會結合雲林縣衛生局的整合性社區健康篩檢，5月6日及7日在麥寮鄉、台西鄉、大埤鄉及土庫鎮等4鄉鎮舉辦義診服務，邀請骨科、內科、婦科及牙科等專科醫師現場診察。雲林縣長張麗善、台北市雲林同鄉總會理事長丁其源等人共同呼籲鄉親把握機會參加義診，早日發現早日治療，守護自己的健康。

雲林縣衛生局長曾春美表示，義診活動分兩階段服務，第一階段義診，內容包括抽血檢查、尿液蛋白質檢查、血壓測量、口腔檢查、骨質密度檢查、口腔黏篩檢、糞便潛血篩檢、子宮頸抹片及乳房攝影檢查等，而65歲以上長者除了上列項目，另加驗甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、甲狀腺刺激素、心電圖檢查、肌耐力檢測及長者功能評估；在義診後兩星期進行第二階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。

▲雲林縣長張麗善呼籲鄉親，把握機會、盡速來看診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣長張麗善指出，台北市雲林同鄉總會已經連續15年回來雲林義診，獲得鄉親的肯定及好評，鄉親要把握這難得的機會到指定地點接受診療及篩檢，尤其有來自各醫院的名醫，如果要掛號是要排隊排很久的，希望大家透過早日檢查、早日治療、早日康復，健康呷百二。