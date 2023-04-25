赴新加坡國際食品展推「雲林良品」　張麗善喊：雲林前進國際

▲張麗善參加新加坡國際食品展。（圖／雲林縣政府提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

為開拓雲林優質農特產品多元市場，縣長張麗善於今（25）日上午率領該縣林內、古坑、大埤、水林、麥寮農會總幹事、莿桐農會會務主任、秘書等，以及農民團體和相關業者前往新加坡博覽中心參加2023新加坡國際食品展，張麗善偕同駐新加坡台北代表處代表梁國新、新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲、花蓮縣縣長徐榛蔚共同將台灣的農產品推向國際，替雲林農特產品開拓國際全新通路。

巡視雲林良品攤位時，巧遇國民黨副主席連勝文陪同太太蔡依珊參展，推銷自家主打商品紅豆水；張在新加坡台北代表處代表梁國新以及連勝文的陪同下，到每一個雲林良品以及台灣廠商攤位都受到熱烈歡迎。張麗善也特地介紹雲林兩家在地專門製作植物肉的廠商，主打低碳、負碳的鈺統和弘陽公司，植物肉產品試吃讓所有人為之驚艷。





張麗善表示，新加坡為世界重要經濟交會中心之一，新加坡國際食品展也是東南亞地區最具規模的專業食品展，是許多來自東南亞各國的食品通路、餐飲服務、飯店業者、食品製造及零售業者的重要交流平台。雲林良品館首度在新加坡這全新的舞台新鮮亮相，開幕第一天即吸引許多觀展人士的目光，駐足洽詢雲林農特產品，此次參展令雲林良品品牌的推廣更加無遠弗屆。

張麗善進一步指出，近年雲縣農產品持續耕耘東南亞地區外銷市場，並屢屢獲得好評，本次邀請立瑞畜產有限公司、富懋全球生技股份有限公司、展鮮農產生技股份有限公司、保證責任雲林縣虎尾農產生物科技生產合作社、阿甘薯叔有限公司、晁陽農產科技股份有限公司、村露國際有限公司、丸莊醬油公司、西螺大同醬油公司、東豪食品公司、鈺統食品公司、弘陽食品公司等12家縣內業者參展，帶著來自雲林最新鮮道地的赤羽滴雞精、穀物沖泡、生鮮牛番茄、苦茶油、甘薯脆片、過貓、燕麥餅乾、醬油、植物肉、雞肉豬肉調理食品等與全世界見面，期盼多樣化的雲林生鮮及加工農產品能抓住東南亞及其他國家消費者的味蕾。

雲林縣政府農業處表示，這是雲林良品首次參加新加坡國際食品展，希望持續拓增跨國界行銷規模，也向國外消費者展示雲林生鮮及加工農產堅強的實力。

