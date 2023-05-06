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眼科義診竟出動這款超炫儀器　東海岸民眾不知AI已降落

▲晉宏科技董事長鄭竹明大方出借手持式AI設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲晉宏科技董事長鄭竹明大方出借手持式AI設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院眼科和台東家扶中心合作的巡迴義診4月底在海線的成功鎮登場，70多位老幼民眾沒人察覺現場多了一台白色儀器，倒是連續3場義診都到場服務的台東家扶督導蔡紫雲好奇發問，才知道竟然是價值百萬的手持式眼科斷層掃描儀，這也是該款儀器全台首次出現在社區診療，蔡大讚「怎麼這麼好！」

▲晉宏科技董事長鄭竹明大方出借手持式AI設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

部東眼科醫師謝靜茹長期關心醫療產業動態，喜歡嘗試新科技，她認為新科技為診療帶來突破，更能讓病患在短時間內即刻了解自己的視力狀況；112年初從台北市立聯合醫院轉到部東服務之後，打聽到晉弘科技(6796)有一款可攜式的眼科斷層掃描儀剛發表一年多，一通電話打給晉弘董事長鄭竹明，直接表明想要在偏鄉義診中應用；本以為會被潑冷水當場拒絕，未料鄭當時因為視網膜AI輔助診斷軟體進軍日本心情大好，加上手持式數位眼底鏡在美國創下遠距醫療市占第一，產品還打進美國總統座機空軍一號而被遠見雜誌相中進行專題報導，神清氣爽之際一口答應出借，還派了工程師從新竹遠赴成功鎮協助操作。

▲晉宏科技董事長鄭竹明大方出借手持式AI設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

晉弘科技產品應用工程師鍾建福解釋，眼科一般的斷層掃描都是桌上型，體積大重量重，臥床的病人、行動不便的長輩、不受控制的幼兒都無法進行檢查，公司開發手持斷層掃描設備就是著眼在遠距應用，卻也被大型眼科診所蒐購，當成眼科健檢的高階服務項目。

謝靜茹醫師現場掃描10多位老年病患，衷心覺得好在當初打了那通電話，她說以外出檢查視網膜為例，眼底鏡能看到的是表面層，手持斷層卻能掃描到皮下的血管或是組織有無異常，「有些老人家脊椎腰椎不好，沒辦法坐直靠近桌上型設備的下巴架，現在是手持鏡頭直接伸過去，長輩根本不必勉強自己把頭抬得太高」。

▲晉宏科技董事長鄭竹明大方出借手持式AI設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

晉弘董事長鄭竹明事後詢問謝，關心義診使用手持斷層掃描儀的狀況如何，得到「超乎預期好用又準確」的答覆，如果台東民眾有需要，他願意持續讓部東醫院免費使用；鄭說，一系列的眼科AI診斷器材都使用HORUS(赫羅斯)命名，希臘神話中赫羅斯的雙眼就是太陽和月亮，希望透過他這位科技出身的醫療門外漢，幫助偏鄉民眾讓雙眼重獲光明。

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