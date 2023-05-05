嫌嬉鬧太吵！女住戶失控...辣椒水狂噴5童「害眼嘴灼傷」　下場曝

▲桃園市桃園區某社區今年2月間余姓女子持不滿孩童吵鬧，竟持辣椒水向孩童噴灑，導致孩童眼部、嘴部灼傷等傷害，警方到場，孩童家長指證是余女（右）所為。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓女子今年2月間在桃園區某社區休息時，因中庭有孩童在打球嬉鬧，余女不滿孩童太吵，勸阻無效後竟持辣椒水狂噴5名孩童，導致孩童眼睛、呼吸道與嘴部等處有強烈灼傷刺激感，家長事後報警提告。桃園地檢署檢察官調查後，余女坦承犯行不諱，檢方偵結依傷害罪嫌將余女提起公訴。

檢警調查，29歲的余姓女子今年2月10日上午11時43分，在桃園區某社區中庭休息，當時有孩童在打球嬉戲，余女認為孩童嬉鬧音量過大讓她感覺不舒服，曾向社區管委會反映但無顯著改善，竟以辣椒水向孩童方向四處噴灑，中庭打球的2男3女共5名孩童頓時感到眼睛、呼吸道與嘴部等處有強烈刺痛感，當場嚇哭。

家長獲悉後到場察看，認為俞女不該向孩童噴灑辣椒水，憤而報警處理，桃園警分局員警到場了解，由於家長堅持提出傷害告訴，並依照權責完成「兒童少年保護」向市府社會局完成通報，警方依傷害罪嫌將余女移送桃檢偵辦。

▲桃園市桃園區某社區昨天中午發生余姓女子持辣椒水向中庭打球小孩噴灑，警方將余女帶回派出所偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查時，余女對噴灑孩童辣椒水等犯行坦承不諱，也承認自己確實情緒反應過大，檢方根據警方現場蒐證照片、孩童醫院驗傷診斷書、社區監視畫面截圖等證據佐證，確認余女犯行明確，偵結依傷害罪嫌將余女起訴。