首例女銀行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬...海削3.3億

▲桃園地檢署偵辦某銀行朱姓行員涉當詐騙集團內鬼，依組織犯罪等3項罪名起訴22名詐團成員。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年底偵辦某銀行朱姓女行員為詐欺集團吸收共組詐欺、洗錢等案，經過數月偵查蒐證後於今（5）日偵查終結，認朱女和詐團林姓女主嫌等22人涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，檢警查扣犯罪所得高達4700餘萬元，其中朱女、林姓女主嫌已遭聲押，檢方並建請法院從重量刑。

檢警調查，28歲的朱姓銀女行員，去年底被詐團吸收後，為協助詐團將人頭帳戶每日轉帳額度調高，竟從50萬元調高至3000萬元，以方便林姓主嫌洗錢，檢警查出，朱女夥同詐騙集團造成上百名被害人損失金額逾3.3億之譜。桃檢重大刑案專組主任檢察官葉益發、檢察官李佩宣指揮台北市警局刑大、文山、士林、南港警分局、基隆市警局刑大、桃園市警局中壢分局、台中市警局霧峰分局與法務部調查局桃園市調查站等單位偵辦，自去年12月20日起，先後搜索涉案銀行的2家分行與詐欺集團據點等地，拘提詐團林姓女主嫌等7人，複訊後向桃園地院聲押，其中2人裁定羈押禁見獲准。

桃檢指出，詐團以林姓主嫌為首，其組織多層且規模龐大，旗下成員分工成立「水房」（負責轉匯詐騙贓款）、「控房」（負責管理、控制金融帳戶所有人）、「車主」（自願配合詐欺集團管理、接受詐欺集團訓練、向銀行辦理綁定帳戶及調高轉帳額度之人），由林女負責擔任虛擬貨幣操作員和最高管理人員，在境內管理指揮組織成員，另由宋姓成員在境外負責指揮國外電信機房，以架設假投資網站、LINE群組等方式詐騙台灣民眾，被害人數為數眾多，受騙金額逾3億元。

桃檢還查出，朱姓女行員利用身為銀行行員熟悉銀行風險控制機制，事先將銀行外部與內部之相關KYC程序（即確認客戶身分程序）之問答洩露予詐欺集團，再由詐欺集團教導「車主」，由林女等人事先通知朱女辦理綁定、調高金額之「車主」姓名，以規避銀行「叫號管理制度」，直接將「車主」帶至被告朱女櫃台，再由朱女對車主進行辦理綁約、調額等銀行業務，藉此讓帳戶提高轉帳額度限制，以利快速隱匿、掩飾不法資金來源與流向。



桃檢表示，本案詐欺集團組織規模龐大，竟能滲透銀行吸收行員，破壞金融監管機制，手法極為罕見，造成上百名被害人損失金額估計高達3.3億，所幸經檢調搜索、拘提，查獲被告取得相關事證，聲請被告等人羈押禁見獲准。檢方調查金流，經過抽絲剝繭，釐清犯罪組織架構與犯罪事證，逐層溯源追緝共犯22人，及時查扣犯罪所得4700餘萬元，成功阻斷詐欺洗錢管道。

桃檢強調，林女等詐團成員對廣大國人實施詐欺，騙取被害人積蓄，獲取高額犯罪所得，吸收銀行員為內應，規避銀行監管提高轉帳額度，快速轉移詐欺款項，嚴重破壞我國金融秩序甚鉅，檢方今天偵結依犯情節不同起訴林女、朱女等22人，並建請法院從重量刑。