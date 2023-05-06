汐止住戶「負評情勒」逼送上樓　外送員們怒了：一律拒送這社區

▲一名外送員遇到顧客以負評要脅送上樓，不禁感慨「請將心比心」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯沛辰報導

新北市一名外送員在臉書揭露，汐止某社區顧客要求外送員一定要送上樓，否則一律負評加投訴，讓他不禁感慨，天氣很熱，外送員有中暑風險，希望住戶將心比心，不要用負評情緒勒索。貼文曝光後，不少同行紛紛留言，稱該社區規定多，不僅要求押私人證件，還會抄寫證件個資，「之後看到一律拒單」。

一名外送員在臉書社團「汐止集團」貼出訂單截圖，可見ＯＯＯＯ社區的住戶在備註寫下「請送上樓放置在門口，無法下樓取餐，沒帶證件或任何理由無法送上樓請不要接單，（以免）造成大家困擾，不用打電話來，未送達一律負評加投訴」。

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原PO無奈呼籲，請不要用負評和投訴來情緒勒索外送員，「今天天氣很熱，外送員有中暑的風險，請將心比心，汐止很多社區住戶都是能體諒外送員放外送桌的...」

▲訂單備註「未送上樓一律負評加投訴」。（圖／翻攝自臉書社團／汐止集團）

許多同行紛紛留言，「這家會抄寫外送員證件資料，超無言，也沒告知，送過一次就不再去了」、「規定一堆，政府說社區不能押私人證件，這個社區偏偏要，下雨天送這個社區，送上樓還要脫雨衣才能上樓」、「一單外送員只賺40元，還要這樣被玩，鬼才要送」、「這社區早就是黑名單」、「還是有人不知道未點擊『開始配送』前，我們（外送員）是看不到備註內容的...」

也有人持不同看法，「他的詞句是讓人不舒服，寫法尊重一點，外送員其實都不會拒絕的」、「覺得指定樓層當然可以，但語氣不用這樣，提醒說沒證件上不來，自己也不方便下樓，那自然大家就知道了」、「接到單才看得到備註，外送員該怎麼拒接？」、「以後看到這社區一律拒單」、「這種備註最後只會害到他自己吧」掀起熱議。