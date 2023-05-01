客問送餐進度！外送哥笑回「準備為您飆車」　一看目的地後悔了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名外送員日前接單時，面對客人詢問送餐進度，他開玩笑地回，「準備為您飆車」；沒想到，在確認取餐並看到目的地時，他瞬間後悔了。PO文戳笑許多網友，而外送哥也強調，沒真的飆車。

外送哥在臉書社團「外送員的奇聞怪事」提到，接單前他發現這一單距離超近，車程僅1分鐘，於是帶著愉悅心情與客人溝通；當時對方表示，因為系統顯示1點50分抵達，眼看時間已到，於是確認一下是否還在備餐。

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聞言，外送哥連忙解釋，餐點快做好了，店家還在努力中，而自己則剛接到單子不久；最後他順利領到餐時，不忘幽默地說「好了！出發！準備為您飆車。」不過客人則回，「不用啦！注意安全。」

▲結果是送餐給剛下班的員警。（圖／原PO授權引用）

沒想到，當他對話完並按下確認取餐後，目的地竟跳出「高雄市警察局刑事警察大隊」，讓他忍不住抖了一下，直呼「對不起我錯了。」

事後，原PO也向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己不會真的飆車，只是大多客人看到這句，心情會好一些，還有餐點送達時，對方已經下班了，只說一句「謝謝辛苦了。」

對此，網友們紛紛笑回，「再皮啊XDD」、「好哦！等等順便簽個名」、「他們人很好啦～從我國中認識到現在」、「三腳架已架設後方，順便來一張」、「順手抓到一名飆車仔」、「不怕，這不是交通大隊」。