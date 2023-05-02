沒錢找零！外送員上樓「報警抓女客」　離奇結局同行全傻眼

▲許多人為了求方便，會點外送解決飲食需求。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

許多人不想出門時，會透過外送平台點餐，滿足飲食的需求。不過，一名正妹日前點了餐點外送，並選擇現金付款，沒想到外送員因為沒錢找零，竟然直接報警，讓她當場傻眼，離奇的事件引起網路討論，許多同行也為此爭論不休。

一名女客先前點了餐點外送，選擇現金付款，支付1,000元鈔票以後，外送員以沒錢找零為由，要求她出門去換錢，讓她十分傻眼，「我當然說不要，不然我叫外送幹嘛。」

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沒想到，外送員眼見女客拒絕，竟然直接報警處理，讓女客瞬間傻眼，不明白為何會有這種舉動。員警到場後，女客仍舊據理力爭，所幸最後她成功說服對方，外送員也在員警的陪同下，跑去超商換錢、找零，結束了這場鬧劇。

事件引發討論後，許多同行傻眼留言，「跑外送不準備零用金是搞笑嗎」、「一些奇奇怪怪的人在跑外送，門檻低甚麼人都能跑」、「外送師自己不準備好散鈔」、「Rider的問題，滑開就知道現金單了還不準備好零錢。」

不過，也有同行力挺，月初的時候許多顧客會拿大鈔付錢，這樣就算在身上準備再多零錢也不夠，希望顧客能夠自己換好錢，這樣一來也能免去雙方的麻煩。