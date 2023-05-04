新北移工住宅區宰殺動物食用！慘叫聲連連...「被害人」是山羌

▲移工肢解動物影像。（圖／翻攝自民進黨團影片）

記者戴上容／新北報導

新北市有多名移工3月起，在汐止住宅區疑宰殺動物食用，肢解過程中，動物慘叫不止，手段相當兇殘，遭到鄰居檢舉，鄰居4月份報警處理，3位外籍移工聞訊立即翻牆逃走。民眾擔心殺害動物一事會石沈大海，於是找上議員陳情；新北動保處表示，經現場採集動物毛髮骨頭鑑定為山羌，依違法動保法開罰房東最高30萬元，並積極查緝是否有貓狗被屠宰。

民進黨團今天下午開記者會，新北市議員張錦豪指出，陳情人夜裡常聽見動物慘叫聲，冒著生命危險偷偷錄了5段影片，影片中可見，移工拿著利器剁骨殺肉，經報警，外籍移工逃逸無蹤。而從影片翻譯，三位外籍移工為越南人，甚至出現「之前外面有兩隻，現在不知道去哪裡」對話，很明顯就是指附近的貓狗。

▲新北市議員張錦豪開記者會說明案情 。（圖／民進黨團提供）

張錦豪說，新北境內發生宰殺犬貓的事件，新北市府不重視，難保下一次誰家的狗不會被偷走加菜。經查，近年來新北動保處並沒有相關開罰紀錄，到底是抓不到所以沒開罰？

外籍移工在自身家鄉因習俗食用犬貓無可厚非，但在台灣早已立法規定不得食用貓肉、狗肉，若遭受判刑確認將會移送出境，雇主也會遭到重罰，新北境內還有人在宰殺貓狗、烹飪食用，實在嚴重打擊新北市府形象。

新北市動保處回應，外籍勞工於租屋處疑似屠宰貓狗案件，動保處派員會同汐止警員前往外籍勞工租屋處查察，現場查獲疑似動物毛髮及骨頭，動保處已將2批毛髮及骨頭送至法務部調查局鑑識科鑑定。依據動保法規定任何人不得有宰殺犬、貓或販賣、購買、食用或持有其屠體，倘經查屬實，將依同法處2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬罰金。

動保處說，民眾表示在4月8日晚間發現外籍勞工有疑似屠宰貓狗行為，會同汐止分局前往外籍勞工租屋處稽查，租屋處外排水口搜尋時發現疑似動物毛髮，屋內也有疑似動物毛髮及動物骨頭，4月11日承租人至派出所製作談話筆錄，惟承租人表示不認識涉案人員，但於4月20日至派出所自首表示宰殺動物為山羌。