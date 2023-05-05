新北節電出好招！店面節能設計手冊　指引汰換節能設備

▲業者汰換空調及冰箱主機，增加運轉效率。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國際受到俄烏戰爭影響，能源價格居高不下，經濟部電價費率審議決議4月起調漲電價，平均漲幅約11%，其中小商店每月用電量1501度至3000度調漲3%、3001度以上調漲5%。為推廣節電知識，鼓勵小型商業服務業響應節能政策，新北市政府以提升能源使用效率為主軸，推出「店面節能設計指引手冊」及「服務業店面節能改造補助」，協助店面節省用電，降低電費支出。

經發局長何怡明表示，依據過去輔導小型商家的經驗，電費支出佔整體營運成本超過20%，有效的能源使用是降低營運成本的關鍵。為強化零售、服務業小型商家的節電知識，汰換電器或設備升級，召集專家學者及民間團體共同制定「新北市店面節能設計指引手冊」，提供小型企業啟動標竿學習機制，減緩電價上漲對於營運上的衝擊，並跟上2030淨零碳的目標。

▲業者裝設空氣門簾，減少冷空氣外洩。



經發局補充，新北市建築物多數屋齡老舊，缺乏散熱、通風、循環的設計，「新北市店面節能設計指引手冊」以淨零耗能建築為主軸，規劃認識電費單、店面設備及建築節能設計章節，並針對3大常見行業節能特性提出指引。透過照明能效提升、裝設智慧電錶、使用一級能效電器產品、建物隔熱等措施達到建物深度節能的目標，裝設太陽能板發展再生能源，藉由「開源」跟「節流」措施達到建築物耗能的平衡。

針對電價調整，經發局推動產業提升能源使用效率不遺餘力，本次配合政策方向啟動改造店面的統一超商為例，不僅汰換室內與招牌照明為LED燈具外，更透過減盞方式大幅降低照明用電，以及汰換老舊空調同時調整室內配置，降低熱源區空調負荷，並將定頻冰箱汰換為高效率變頻主機，採用符合最新國際公約的冷媒，落實溫室氣體減量，每年約可節省14.62%用電量，約2.4萬度電。若業者依循節能指引手冊進行節能改造，預估將可減少3%至20%用電量，有效減緩電價調漲壓力。

▲新北市政府鼓勵業者進行LED燈具或隔熱設備等多元商品汰換，達節能減碳目標。