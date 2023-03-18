BLINK續攤就去駁二！「免費燒酒+烤肉」港邊吹風聽DJ超chill

▲BLACKPINK來台演唱。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）

記者許宥孺／高雄報導

南韓天團BLACKPINK今明(18、19)兩日於高雄世運主場館開唱，兩天預期將有5萬名「BLINK」前來朝聖。高市府因應這波商機規劃「夜駁二派對」，順勢推出期間限定的韓流版本，憑演唱會門票就可以免費兌換韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，現場還有DJ精彩演出。

高雄今年2-4月演唱經濟大爆發，西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱及五月天都來了！高雄市政府推出「加食延暢」，號召在地餐飲特色店家、百貨及觀光景點等業者，招待歌迷憑票在高雄遊山玩水、購物、吃美食都能享優惠。

▲▼「夜駁二派對」本週末推出期間限定韓式泡菜烤肉串及燒酒特調。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化局也於駁二藝術特區舉辦「夜駁二派對」，這周更搭上BLACKPINK，特別準備韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，在高雄港邊款待來自各地的歌迷朋友。

文化局指出，只要有今年2-4月新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的演唱會門票，都可以到「夜駁二派對」服務台免費兌換餐酒券一張，將演唱會消耗的能量通通補回來！

▲精選餐飲品牌及人氣餐車已準備好大展身手。（圖／記者許宥孺翻攝）

本週「夜駁二派對」活動時間為18、19日，晚上8點至隔日凌晨2點，精選餐飲品牌及人氣餐車已準備好大展身手，帶著拿手餐點共襄盛舉。餐飲品牌「時柒宮芬串燒」、「慶祝燒烤」、「串大爺」、「耶魯小鎮」，準備了期間限定的韓式泡菜烤肉串、各式燒烤，以及多款經典肉類美食，要讓喜歡大口吃肉的朋友大飽口福。

來自高雄的氣氛助攻手「Mojito莫希朵」及深耕屏東十多年的「最遊釀酒坊」，將帶來創意的燒酒特調及生啤酒，在海風吹拂下一起乾杯，繼續趴踢到深夜！

▲因應這波演唱會經濟，飯店也推出限定餐酒。（圖／福華大飯店提供）

此外，今晚高雄福華大飯店七賢吧及30樓Smile One精緻涮涮鍋更延長營業時間到凌晨12點，主打新鮮蔬菜及頂級肉品、澎派海鮮的Smile One精緻涮涮鍋一向深受饕客喜愛，是演唱會後品嘗美食的好選擇。即日起至6月底，持演唱會或藝文活動票根到高雄福華大飯店各餐廳還可享餐飲消費平日85折、假日9折優惠。

【夜駁二派對】

活動日期｜3/18、19；4/1 - 4、8、15

活動時間｜20:00-隔日02:00

演出時間｜23:00-隔日01:00

活動地點｜駁二大義區C8&C9倉庫廊道、LIVE WAREHOUSE

夜間加乘演出免費場次

地點：駁二藝術特區C8和C9廊道

3月18日 DJ Lighley & DJ Swallow

3月19日 DJ Cookie

4月1日 Ku Da Yeast & Afuro George

4月2日 ILLPA & SamuelMie

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲▼「夜駁二派對」本週末推出期間限定韓流版本。（圖／記者許宥孺翻攝）