中正紀念堂改「台灣建設紀念館」？　蔣萬安：北市盡力配合

▲台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安13日首度赴市議會備詢。民進黨議員許家蓓質詢時，問及蔣萬安選前拋出的中正紀念堂轉型朝「台灣建設紀念館」轉型的議題，蔣說，關於中正紀念堂改建問題，是屬於中央職權，未來還是需要充分討論溝通，任何有改變的方向要符合社會期待、符合市民的共識。需要台北市政府配合部分，團隊會盡力協助。

許家蓓說，針對中正紀念堂轉型，你認為要朝「台灣建設紀念館」的方向去做，中正紀念堂是文化部館的，推動轉型正義也需要一點時間，要多方溝通討論。既然選前就有提出這樣的規劃，也同意選後會努力推動選前的構想，針對中正紀念堂轉型，打算怎麼推動？有跟文化部討論？

對此，蔣萬安說，關於中正紀念堂改建問題，是屬於中央職權，未來還是需要充分討論溝通，任何有改變的方向要符合社會期待、符合市民的共識，也要符合對市民有益的方向。需要台北市政府配合部分，團隊會盡力協助。

許家蓓追問，有沒有跟文化部、跟中央討論？蔣萬安說，目前就他了解，中央包括行政院長陳建仁，有公開說會組成專案小組，跨部會討論。許說，所以就是沒有去討論、沒有進度，「希望市長不是嘴巴說說而已」，要提醒市長，千萬不要讓選民覺得是在開空頭支票。

但蔣萬安接著說，除了屬於中央職權，如果中央有任何改變，也要凝聚社會共識。除此之外，不管是中正紀念堂或是很多指標性的建物如台北101、國父紀念館，也都是代表城市，也是台北很多生活共同記憶，站在市府立場，維護文化景觀的完整性也是首要目標。

許家蓓說，中正紀念堂、國父紀念館的腹地很大，希望市長要有自己的想法，而不是選完之後雙手一攤推給中央，這樣的態度市民朋友跟關心轉型正義的朋友都看在眼裡。許也喊話，不要迴避這問題，應該要用政策規劃角度，幫市民跟中央爭取更好的空間。

▼政府擬推動中正紀念堂轉型。（圖／記者湯興漢攝）