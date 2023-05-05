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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德民調下滑　綠委點一隱憂：這部分要多注意

▲▼中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華民國副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，相較民進黨定於一尊，國民黨內郭侯之爭越發激烈，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都動作頻頻。對此，民進黨立委林楚茵5日直言，媒體上國民黨內戰情況，確實也讓副總統賴清德的媒體吸睛度被忽略，這部分要多注意，如何把好政策跟候選人推給民眾也很重要。

郭侯之爭越發白熱化，更讓國民黨內初選搶盡媒體版面，而美麗島電子報公布最新民調，民進黨候選人賴清德儘管仍佔據鰲頭、與其他候選人有較大差距，但相較上個月支持度滑落6個百分點，黨內也將之視為警訊。

有綠營民代憂心，郭侯戰將賴清德邊緣化，必須適時丟出政策牛肉或強力主張奪回話語權。但他也認為，賴清德聲量滑落主因還是近期以陸戰為主，候選人頻頻走訪基層，處在「打地基」階段，自然較無媒體鎂光燈，相信他會照自己的步調穩紮穩打。

民進黨立委鍾佳濱則表示，民調本來就是起起伏伏，本來新聞熱度就會影響選民對民調的反應，相較民進黨定於一尊、郭董現在持續出手，較高的新聞曝光度，一定會拉高聲量跟可能支持度，民調有些微變化很正常，但還沒有產生具有關鍵性的影響。

至於賴清德近期推出影片策略，是否因應此次聲量滑落現象？鍾佳濱指出，這部分有時間落差，類似的影音製作都需要時間，不可能郭台銘今天新聞造勢、明天就能推出影片回應，或許到選戰最後短兵相接階段節奏會很快，但目前還看不出有因果上的關聯，應該還是按照既有節奏在進行。

對於媒體聲量部分，林楚茵也指出，最近可以看到國民黨內戰狀況，郭侯兩人仙拚仙，媒體上都是他們的新聞，而賴清德就是穩紮穩打，媒體的關注度自然也會影響民眾關心的程度。

林楚茵直言，媒體上國民黨內戰情況，確實也讓賴清德的媒體吸睛度被忽略，這部分要多注意，如何把好政策跟候選人推給民眾也很重要。

民進黨立委何志偉則表示，民調是努力進步的方向參考之一，選舉本來就有自己的步調和節奏，賴清德主席現階段是要完成各地的立委提名，搭配之後的競選活動，相信會持續領先贏得勝利。

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