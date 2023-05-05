宣明智5／8設「挺郭夜宴」！桃竹苗藍委皆受邀　陳玉珍、徐巧芯將出席

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍上月底邀宴12名黨籍立委，鴻海創辦人郭台銘也是座上賓；由於陳是唯一公開表態支持郭代表國民黨參選2024總統的藍委，外界也解讀這是一場「挺郭夜宴」。事隔幾周，聯電榮譽副董事長宣明智將作東「挺郭夜宴2.0」，據記者掌握，桃竹苗的藍委皆知情此事，惟有些人是宣明智方面聯繫，有些則由其他委員告知。除桃竹苗立委之外，陳玉珍與台北市第七選區立委參選人徐巧芯也有受邀，但目前確知僅有5人會出席。

今（5日）有媒體報導，宣明智於5月8日作東邀請藍委餐敘，郭台銘也將出席。經記者掌握，晚宴地點是在台北市某家五星級飯店的中餐廳，獲邀人為國民黨在桃竹苗的8名立委，其中包含鄭正鈐在內3人目前確定將出席，其他不是另有安排，就是尚未決定。不過該場晚宴，有些委員是宣明智方面主動邀約，也有人是透過其他委員得知此事。

一名確定出席的藍委指出，這次就是宣明智找幾個老朋友餐敘，理論上郭台銘會出席，他不相信這次郭沒有拜託宣協助，畢竟現在有立委的支持很重要。一名有受邀但未決定是否出席的藍委則說，就是朋友聚餐，還蠻單純的，不用吃個飯搞得風聲鶴唳，大家都是朋友。

另外陳玉珍、徐巧芯也透露當晚將與會。徐巧芯表示，她初選勝出後，郭台銘曾主動恭喜她，但當時她有跟郭說她不會選邊站，但郭若有提出好的政策，她會支持，郭也表達諒解。不過徐巧芯說，她上周接到宣明智邀約時，並不知道郭台銘也會出席下週餐會，她是看到今天媒體報導才知曉，但無論如何，她最後一定是支持國民黨提出的總統人選。