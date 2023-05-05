傳林右昌召集基隆政壇人士共商　藍營轟：太上皇！用公職為選舉布局

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

近日基隆地方流傳一張對話截圖，指出內政部長林右昌7日中午將召集民進黨在基隆的政壇人士共聚午餐，討論大選策略。對此，國民黨副發言人呂謦煒5日批評，林右昌用國家政府的職務來介入民進黨黨內選舉布局，是不是把內政部長當成基隆的太上皇？呼籲民進黨主席賴清德出面表態是否認同林右昌以行政資源介入選舉的做法。

呂謦煒表示，根據媒體刊登的對話截圖，林右昌委請祕書標記了多名基隆政治人物，並以「年底大選在即、議會也即將開議」為由，以內政部長的身份邀約大家就相關議題進行討論。他痛批，林右昌用國家政府的職務來介入民進黨黨內選舉布局，這就是黨國不分，民進黨黨國一體專制心態表露無遺。

呂謦煒質疑，台灣詐騙案件節節上升，不僅爆出「台版柬埔寨」，近期「im.B借貸平台」詐騙案更高達25億元，負責人曾國緯曾多次與綠營高官如監察院長陳菊、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌會面，與民進黨關係密切。作為內政部長的林右昌，理應遏制犯罪、打擊詐騙，但他卻把時間都花在跟民進黨地方人士談基隆選情，「林右昌是不是把內政部長當成基隆的太上皇？還是根本把內政部長當成民進黨基隆市黨部主委在當？」

呂謦煒砲轟，民進黨政府該做的職責不做，卻有空去插手選舉，難怪台灣治安重案不斷、詐騙屢禁不絕。他認為，賴清德不應坐視不管，要出面表態是否認同林右昌公器私用、黨國一體、以行政資源介入選舉的做法。

呂謦煒開嗆，賴清德曾說要用民主來對抗專制，就要對抗民進黨這種黨國不分的專制心態；否則，只會拚選舉，不會做事，人民已經怨聲載道，「只有政黨輪替才能把尸位素餐、傲慢濫權的綠色高官趕下台，還給民眾安定繁榮的好日子。」