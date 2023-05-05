「女友緊身1打扮」故意不穿內褲　羞曝舒服又興奮！男友傻了

▲女友穿瑜伽褲，裡面沒穿內褲，讓原PO氣炸了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多妹子會穿瑜伽褲運動，高腰包覆顯腿長，機能款式還能幫助核心穩定。不過一名男網友抱怨，女友穿瑜伽褲卻不穿內褲，只貼一片護墊就去運動了，讓他越看越不爽。而女友解釋原因，閨蜜都這樣穿出門，凸顯臀型之外，舒服又透氣，甚至讓她感到興奮，一番話讓原PO臉垮了「我該注意什麼？」

一名男網友在Dcard表示，女友去健身房運動，都會穿著緊身瑜伽褲，且只在內襯貼上護墊就出門了，讓原PO難以接受，「呃...我其實有點不解，還有點不爽！」

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直到某天，原PO忍不住詢問「妳瑜伽褲都不穿內褲？有事嗎？」女友一臉不以為意，並解釋「我閨蜜都這樣，而且有內褲痕跡很醜又尷尬」，改貼護墊的話，臀型也比較好看，且沒穿內褲很涼又舒服，「有時候還有點興奮！」

聞言，原PO一臉傻眼之餘，感覺女友的話非常不單純，「等等！有點興奮是什麼東東？請問我該注意什麼？」

底下網友熱議，「就女性現實中刺激的方式吧？自己Google」、「我打球也不穿內褲耶，就是那種2in1的那種運動褲，因為內褲是棉質的不吸汗，也會影響移動」、「雖然有些設計不用穿內褲，但我還是有穿內褲，如果不想要有痕跡，可以穿無痕內褲」、「注意她穿太多層是否會因為這樣產生悶熱而感染？記得有些瑜伽褲是真的設計不用再穿內褲的耶，看看女友買的是不是我說的這種」。

▼女友認為，沒穿內褲比較舒服又涼爽。（圖／達志示意圖）