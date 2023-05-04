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快訊／韓情侶遊台女友陳屍飯店　男「疑酒瓶行兇」二度聲押獲准

▲▼韓國金姓男子 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲韓國金姓男子（左）遭聲押禁見。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對韓國籍情侶上月22日來台觀光自由行，投宿高雄某商務旅館，但金姓男友（32歲）卻在24日下午通知旅館人員，李姓女友（31歲）失去意識，經送醫搶救後仍宣告不治，檢方偵辦後向法院聲請羈押，但法院裁定以10萬元交保。檢、警連日偵辦後掌握新事證，今（4）日傳喚金男到案後，再度向法院聲請羈押，法院審理後，以金男涉犯重罪有逃亡之虞，裁定准押。

來自韓國的金男和李女原訂是4月25日離台，沒想到在離開前一天出現意外，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

檢察官在接獲警方通報後，與法醫在25日相驗，初步發現死者有頭部及四肢瘀傷，27日複驗，發現李女的的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定遭他殺，因此正式逮捕涉嫌重大的金姓男子。

初步偵訊時，金姓男子否認行凶，稱李女是跌倒受傷。檢察官認為疑點多，仍依殺人罪嫌並聲押金姓男子，法院審理後裁定以10萬元交保，並諭知金男限制出境出海及住居，並定期報到。

據指出，李姓死者被發現左側腦部有明顯鈍器撞擊傷痕，現場卻無發現行兇的凶器，但卻有找到兩支喝完的高粱酒酒瓶，研判可能就是敲擊頭部的物品。

此外，根據李女韓國友人私下透露，李女和金男雖然交往長達6年，但卻是「相愛相殺」，李女經常被金男家暴毆打又離不開，與金男對外宣稱的「兩人感情很好」的說法大相逕庭，因此金男也被認為說詞疑點重重，涉案程度大增。

檢方今日上午再度傳喚金男到案後，仍以殺人罪嫌向法院聲請羈押，法院審理後，以涉犯重罪和有逃亡之虞裁定羈押，可抗告。

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