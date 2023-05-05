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社會 社會焦點 保障人權

韓國男酒瓶殺女友　高大成：不可能是跌倒「快追死者指甲查這物」

▲▼ 。（圖／

▲韓國情侶來台旅遊，傳出男子涉嫌殺害女友。（合成圖／記者吳奕靖翻攝、記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

韓國籍情侶遊台女子疑似男友殺害案，32歲金姓男友被檢方認定涉嫌重大，4日二度聲押後獲准。金男辯稱李女是跌倒才受傷，不過經檢方相驗，發現李女左側腦隨有凹陷，疑似是遭高粱酒瓶重擊。對此，知名法醫高大成解釋，一般跌倒重傷都是靠近後腦勺，造成凹陷骨折的機率微乎其微。此外，可比對高粱酒瓶有無血跡反應跟金男指紋，也需要追查死者指甲有無金男皮屑。

來自韓國的金男和李女到高雄旅遊，兩人原訂4月25日離台，沒想到在離開前一天出事，24日下午1時許，金姓男子向飯店人員表示同住的李姓女友沒了氣息，飯店人員請救護車將女子送大同醫院急救。女子到院前無生命跡象，經醫護人員搶救後，仍於當天下午2點多死亡。

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國金姓男子（紅圈者）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方25日相驗，發現死者有頭部及四肢瘀傷，27日複驗，發現李女的的頭部有明顯傷痕，左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑似遭鈍器敲擊或近距離撞牆，確定遭他殺，因此逮捕涉嫌重大的金姓男子，金男則辯稱李女是跌倒，但檢方認為疑點多，二度聲押後獲准。

針對死者傷勢，法醫高大成認為，一般跌倒說要造成凹陷骨折幾乎是不可能，再來死者骨折的形狀跟地面有相同嗎？依照相驗結果，發現是腦部左側凹陷，更顯示這不太可能是跌倒。高說，跌倒通常都是後腦勺受傷，因為如果是往前的話，人會下意識用手支撐，造成顱內出血的可能性幾乎是零，更別說「通常不會在側面」。

▲知名法醫高大成表示，一般要跌倒到凹陷骨折幾乎不可能。（圖／記者許權毅攝）

高大成指出，現在最簡單就是驗疑似兇器的高粱酒瓶，若上面有死者血跡、毛髮，並且有金男的指紋，可以幾乎認定他有涉案。此外，也需要找死者指甲裡有沒有對方的跡物、皮屑，因為死者一定會反抗，過程中掙扎抓傷金男。高大成認為，這是國際事件，必須要有非常明確的證據。

高也研判，金男長期對李女家暴，是恐怖情人，但李女卻沒有分手，通常因為女生在感情裡較為弱勢，被長期毆打默默承受，結果這案金男打得太離譜，失手造成遺憾。

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