澳洲交換生誤食老鼠藥！女友說法「撲朔迷離」　檢列被告追查

▲澳洲生肖雷在台誤食老鼠藥的過程撲朔迷離，檢警全力深入調中。（圖／翻攝自gofundme）

記者劉昌松／台北報導

澳洲24歲男子肖雷（Alex Shorey）2022年曾到淡江大學當交換學生，今年4月初在台誤食老鼠藥（超級華法林）住進北醫加護病房，同居女友連日陪伴照護後，肖雷病情好轉，3日搭乘醫療專機返回澳洲治療的同時，台北地檢署主動剪報分案，傳喚肖雷父、母作證，同天搜索肖雷與女友同居處所，4日以被告身分傳喚女友到案釐清後，命限制出境出海。

根據外電報導，肖雷1年前到淡江大學當交換生，卻在今年4月初時不明原因誤食老鼠藥。根據肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，但因北醫附醫4月29日發布聲明指出，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到老鼠藥。

由於肖雷的家人在澳洲公開募資要聘請醫療專機，把肖雷接回澳洲，新聞頓時躍上國際版面，北檢主動剪報分案由毒品專組檢察官偵辦，就在肖雷3日搭機返澳的同時，先後約詢肖雷的母親與父親，並留下連繫方式後請回。

辦案人員得知，肖雷在台期間，與同居女友關係密切，當初也是女友報警將肖雷送醫，並陪侍在側，因此3日由台北市刑大前往住處搜索，並查扣相關證物，4日晚間以被告身分訊問女友。

據了解，目前全案初步排出與台灣小吃或施用毒品有關，但因女友對於與肖雷的相處，以及肖雷可能碰觸老鼠藥的情節供述「撲朔迷離」，案情仍有相當多的疑點有待釐清，尚無法排除有人刻意餵食藥物等不法情節，檢警十分謹慎，對案情絕口不提，全案暫時先以毒品案由進行偵辦。