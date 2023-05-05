駕馭繩索征服火場　南消四大辦理複合式救災訓練暨新式體能測驗

▲台南市消防局第四大隊為鍛鍊消防員體能和提升戰術戰技，特辦理新式7項體能測驗和複合式救災訓練，本次訓練總計120餘名消防人員參訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊為鍛鍊消防員體能和提升戰術戰技，特辦理新式7項體能測驗和複合式救災訓練，本次訓練總計120餘名消防人員參訓，訓練內容囊括消防駕駛安全、火場救災指揮及高空救助等專業項目，以打造更精湛專業的救災團隊。

此次的7項體能專項測驗包含立定跳遠、後拋擲遠、六角槓負重行走、菱形槓硬舉、懸吊屈體、折返跑及1500公尺跑步，目的在測試消防員各項肌力、爆發力和耐力，可讓消防員在火場的重度負荷工作中展現出超人的體力、敏捷的身手及堅韌的耐力，而針對繩索救援技術進行多項專業演練，包括高空救援的V型拖拉、低所救出及過岩角等技術，同時引進PHR（Pulley Hauling Rescue）滑輪拖拉系統技術及繩索救援安全觀念，選擇合適的固定點並架設穩固安全的繩索救援系統，這些技術需要熟練的身手和專業知識，更考驗救援小組成員的默契配合，面對危險的高空救援工作，才能迅速安全地完成任務。

四大隊長蔡國保表示，訓練首重消防人員安全，特別汲取實戰經驗，以近期發生的安定工廠及新化山林火災由教官團研製教案，進行講解搶救戰術及救災安全管理，以向下紮根強化基層同仁的消防車輛裝備器材操作、火場判讀及救災現場指揮管理等工作，以應對日趨多樣化、複雜化的危險救災環境。

消防局長李明峯亦指出，消防員的訓練從非一蹴可幾，需要平日不斷刻苦堅持的訓練救災救護技術，並與時俱進的科技化和創新，以守護廣大市民的生命財產安全。

市長黃偉哲也表示，英勇的消防人員們總是日夜不懈地戮力為公，用自身行動詮釋了「捨身為民、救民水火」的精神與信念，值得讓市民朋友為他們按一個大大的讚與支持。