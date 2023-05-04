台南消防廉政大躍進！　副局長率隊與企業作深化交流

▲消防局副局長李政昌率政風室主任、火災預防科人員及第五大隊安檢小組，共同訪視永康區一護理之家進行檢修合格申報及廉政訪談交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為配合法務部廉政署推動「企業服務廉政平台試辦計畫」之政策，鑑於台南市消防局列管安全檢查場所眾多，這次推動以一定規模場所之消防安全設備檢修申報複查為主軸，落實「聯合國反貪腐公約」，以期達到公私部門深化交流及透明便民之目的，持續公私協力，協助企業誠信治理。

因應法令變更，為實地瞭解企業商家辦理新制檢修申報複查過程中遭遇之困境，消防局副局長李政昌於5月4日率政風室主任、火災預防科人員及第五大隊安檢小組共同訪視永康區一護理之家進行檢修合格申報及廉政訪談交流，請業者就消防安檢新制實施後之影響回饋相關意見，讓消防安檢工作能夠更加精進，提升廉政業務效能，達到清廉、公開、透明之目標。現場除了與業者深入交流外及消防安檢外，李副局長本於專業，依現場環境指導業者消防安全合格申報、落實防火區劃、平行避難優先、樓層防火填塞安全等專業建議，希望達到良善互動，確保場所安全。

市長黃偉哲對於企業服務廉政平台表示肯定並表示，消防局展開一系列針對消防安全檢查，目前推行合格申報工作，透過面對面與企業進行廉政訪談交流，尋找雙方的問題與隔閡，並解決這些疑慮，提升公共場所消防安全品質，落實清廉勤政的施政目標，共同保護市民安全。

消防局局長李明峯表示，消防安全檢查是公共安全的第一線，防貪工作是不可少的，唯有透過多方面的防範及深入場所訪談，了解業者對於申報檢修複查面臨的問題，然後提出相對應的簡政便民措施來為他們解決。消防安全檢查工作，與市民的公共安全息息相關，為防止弊端發生，危害公共安全，藉由本次廉政平台之推動，不定時進行企業商家訪談，扮演防腐劑的角色，以提升公安品質與進步。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，將持續加強供公眾使用場所消防安全檢查，並且要求檢查人員廉政觀念及法治要求，宣導合格申報，優化公共安全檢查品質，需要業者與消防機關互相配合，維護廣大市民安全，這是消防員的天職與使命。