3C通路搶攻母親節　安卓旗艦機現省近萬、達上市最低價

▲旗艦機也下殺近萬元。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

母親節要到了，想幫媽媽換什麼手機嗎？傑昇通信表示，自即日起至5月7日祭出限定機型超值優惠，iPhone 14系列、三星手機平板，最高現折9千9，購買OPPO A78及華碩Zenfone 8 Flip等機型下殺64折，購機再加碼抽iPhone 14 Pro Max、任天堂Switch等大獎。

傑昇通信表示，即日起至5月7日，購買iPhone 14系列都有超值優惠，像是iPhone 14（128GB）限時下殺24,190元，iPhone 14 Pro（128GB）現折4,210元，特價30,690元，價格超優惠，在孝敬媽媽的同時，也不傷荷包。

▲母親節特惠機型。（圖／傑昇通信提供）

在安卓陣營中，也有許多CP值高的選擇，5G新機OPPO A78（4GB/128GB），搭載6.5吋螢幕，內建5千mAh電池，支援33W超級閃充，只賣5,590元；另一款定價免八千的輕旗艦realme 10T（4GB/128GB），配置6.6吋大螢幕，外觀的光感設計有質感，5,000萬畫素三鏡頭相機在人像景深、手持夜拍都有跳級越位的表現，優惠價5,890元。

這次母親節檔期折扣最多的舊旗艦三星Galaxy S22+（8GB/256GB），採用6.6 吋螢幕，全機支援IP68防水防塵，傑昇通信門市最高現省9,910元；還有 配置6.7吋螢幕，支援4K超清晰夜景，續航部分支援80W超級閃充，一體成型好輕好拍的OPPO Reno8 Pro，結帳時定價再折七千七，只要17,290元。