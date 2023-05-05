NVIDIA創辦人黃仁勳到台大畢典致詞！網求直播：可再畢業一次嗎？

▲輝達創辦人黃仁勳將到台大畢業典禮致詞，引發熱議，網友求直播並直言「這一定爆滿」。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大111學年度畢業典禮將在5月27日上午舉行，今年邀請輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳博士擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福，消息今（5日）在臉書公布，引發網友熱議，超過200名網友分享，網友已在詢問是否有直播，並直言「這一定爆滿」，還有網友說「要拿顯卡排隊簽名」，還有網友搞笑說「可以再畢業一次嗎？」

台大111學年度畢業典禮將在5月27日上午舉行，今年邀請到重磅嘉賓、NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳博士，擔任致詞嘉賓，而台大在2020年時就頒發黃仁勳名譽博士學位，以表彰他在人工智慧（AI）與高效能運算領域的重要貢獻，但當年黃仁勳並未到達現場，而是透過預錄影片表達感謝並接受此殊榮，當年台積電創辦人張忠謀博士還親自錄製引言。

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台大今天在臉書公告，邀請NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳博士擔任致詞嘉賓，消息今天曝光後，已有超過200名網友分享，並引發網友熱議，有網友直言「這一定爆滿」，還有網友詢問「是否有直播」，另有網友說「難得有參加畢業典禮的理由了」，還有網友留言說「可以拿顯卡排隊簽名嗎？」