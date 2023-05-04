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台大深化與Google合作！擴大到前瞻AI與半導體＋研究獎助

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大宣布深化與Google合作，擴及半導體及前瞻AI技術。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

面對人工智慧（AI）潮流勢不可檔，台灣大學今（4日）宣布和谷歌公司（Google）進一步合作，除現有電機、資訊、機械等領域，將擴大到半導體、晶片設計、永續發展及更前瞻的AI技術範疇，並增加更多元的合作形式，包括研究獎助、知識產權共享。

台大與Google在AI、機器學習、電腦視覺、自然語言處理、半導體等領域，均有世界級的研究團隊。近年來，雙方透過台大人工智慧研究中心（AINTU）居中協調，順利推動多項產學交流合作，不斷提升師生學術能量，創新研究成果。

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其中台大和Google在2018年共同發起「AI創新研究營」，台大指出，目前五屆已累積超過60位來自各國的Google專家進行分享，逾1500位參加者，今年主題將聚焦在雙方在人工智慧領域的研究合作，包含當下熱門 AI 領域交流，如大型語言模型等。

台大副校長廖婉君指出，台大是國際一流大學，而Google在搜尋引擎、雲端服務及開源軟體方面，影響力遍及世界各角落，雙方無論是在人才培育、學術研究、產學合作及永續發展等主題，都有共識一起合作推動，特別是人工智慧、半導體、及環境永續等，都是未來合作的重要方向。

廖婉君進一步表示，尤其在人才培育方面，Google 過去幾年以多種方式挹注台大資源，贊助學生參與國際學術活動，提供學生企業實習機會，贊助年輕教師進行研究，鼓勵女性族群。期待雙方未來有更長遠、更多元深化的合作，共創雙贏。

Google台灣董事總經理馬大康博士則表示，很開心能持續推動大專院校交流，協助年輕學子提升研究和實務專業知識，並透過Google大學交流計畫、AI 創新研究營和半導體研究計畫等高階技術研究合作，深化台灣產學界在關鍵技術領域交流，感謝台大在各計畫的大力支持，期許產學界能共同邁步向前，協助台灣推動先進科技發展，落實智慧台灣願景。

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