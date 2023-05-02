嬰半夜癲癇發作高燒40度　父堅持送台大醫院...原因曝光

▲余姓父親向警方求援要求開道護送病嬰就醫。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一位余姓民眾因男嬰(1歲3個月)突然癲癇發作合併有發燒40度且確診新冠病毒，在行經八德分局廣興派出所向員警要求開道護送至台大醫院，當警方回以情況緊急應就近送醫才對，但余父以男嬰病例都在台大醫院，警方考量幼童病情緊急，先送較近的林口長庚醫院後再轉送，終獲余父同意順利將病童送醫救治，目前男嬰已轉院在台大醫院穩定治療。

▲▼警方先開道護送男嬰至消防隊救護車，再轉送醫院就醫。（圖／桃園警分局提供）

廣興派出所所警員廖奕斌、鄭貴隆前晚19時許接獲余姓夫婦的求援，希望開道護送癲癇發作且發高燒的男嬰就醫，員警向家長解釋可以先護送至就近部立醫院先救護穩定再轉院，但是余父堅持小孩病例都在台大醫院，如果警方不能幫忙，就要自己開車前往。

員警擔心小孩及家長交通安全，向其表示可請消防隊的救護車送至台大醫院比較安全，且救護車內有醫療器材與救護設備，家長同意後，隨即警方駕駛巡邏車開啟警報器引導至大湳消防分隊，經救護人員向其解釋，到台大醫院至少要一小時的車程，告知先送林口長庚醫院也是頂級醫院就醫，等男嬰病情穩定後視狀況是否要轉院至台大醫院，父母這才同意送至林口長庚醫院就醫。

夫婦告知消防分隊幼童發燒40度且確診，消防分隊研判幼童是熱痙攣發作，經先量測血氧濃度後，送長庚醫院急診室救護，所幸經急救、治療觀察後有穩定病情，目前小弟弟已轉院至台大醫院深入檢查救護，余姓夫婦非常感激警方跟救護人員的熱心積極協助，幫助小孩子可以盡快就醫免於生命危險。