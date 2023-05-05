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超商店員遭虐後墜樓！初步相驗結果　「全身骨折、臟器摔碎」慘死

▲台南永康墜樓命案者母親對檢察官聲押、交保等裁定表示「無法接受」，並強烈要求對兇手要「一命賠一命」，以對死者及家屬有合理交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康墜樓命案，死者母親對於兒子的死無法接受，崩潰痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南永康大樓丁姓男子墜樓命案，永康分局緝6名涉案男女到案，朝他殺方向偵辦。檢察官4日率法醫相驗解剖釐清死因，初步相驗結果，死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，真正的墜落死亡原因，尚待解剖鑑定及檢察官進一步調查。

警方指出，因丁男身上有子彈貫穿槍傷，認定死因並非單純墜樓，而朝他殺方向偵辦，而調查丁男背景及財務關係時，發現他生前因財務管理不善，積欠不少債務，還遭28歲陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，疑利用職務之便侵占超商公款，才遭到21歲曾姓主嫌等6人教訓、報復凌虐。

▲台南永康墜樓命案者母親對檢察官聲押、交保等裁定表示「無法接受」，並強烈要求對兇手要「一命賠一命」，以對死者及家屬有合理交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方查出，曾嫌等人在2日晚利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，並以水管毆打凌虐，造成丁男手、腳等部位被打到瘀青發黑。3日中午，曾嫌陪同丁男回去住處，並在過程中朝丁男右後腰開槍，造成丁男受有子彈貫穿槍傷，而丁男疑似在逃命過程中從13樓躍下當場慘死。

不過，曾嫌到案後否認丁男的死與他有關，其他犯嫌也全部否認相關犯情，警方依據蒐證鑑識及相關證據，依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將曾嫌6人移送台南地檢署偵辦。檢方複訊後，認定曾嫌、劉嫌涉有重嫌，且有滅證、串證之虞，因此在今（5日）凌晨4時許向法院聲押禁見；陳女則以3萬元交保。

▲台南永康墜樓命案者母親對檢察官聲押、交保等裁定表示「無法接受」，並強烈要求對兇手要「一命賠一命」，以對死者及家屬有合理交代。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳女夥同其他5人對丁男施暴。（圖／記者林悅翻攝）

檢方事後會同法醫解剖相驗，以釐清丁男死因，初步相驗結果，丁男高處墜落造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，真正的墜落死亡原因，尚待解剖鑑定及檢察官進一步調查。

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