超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市永康區日前發生丁姓超商店員墜樓命案！警方循線逮回6名涉案男女，要進一步調查案發原因及經過，稍早死者進入大樓電梯內的畫面曝光。

透過監視器畫面可看到，丁姓超商店員與穿著黑色T恤、白色短褲、白色拖鞋的曾姓主嫌一同進入電梯內。曾嫌搭電梯時神色自若，還不時與丁男說話，照照鏡子、摸摸頭髮、撓肚子，但他左口袋鼓鼓，不知是否預藏槍枝。

而穿著外套、長袖、藍色牛仔褲的丁姓超商店員，則是直挺挺站著不敢動，等到電梯到達13樓時，見曾嫌搭上他的腰部示意，才乖乖步出電梯外，神色十分緊張。

▲超商店員生前畫面曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，因丁男身上有子彈貫穿槍傷，認定死因並非單純墜樓，而朝他殺方向偵辦，而調查丁男背景及財務關係時，發現他生前因財務管理不善，積欠不少債務，還遭28歲陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，疑利用職務之便侵占超商公款，才遭到21歲曾姓主嫌等6人教訓、報復凌虐。

警方查出，曾嫌等人在2日晚利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，並以水管毆打凌虐，造成丁男手、腳等部位被打到瘀青發黑。3日中午，曾嫌陪同丁男回去住處，並在過程中朝丁男右後腰開槍，造成丁男受有子彈貫穿槍傷，而丁男疑似在逃命過程中從13樓躍下當場慘死。

曾嫌到案後否認丁男的死與他有關，其他犯嫌也全部否認相關犯情，警方依據蒐證鑑識及相關證據，依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將曾嫌6人移送台南地檢署偵辦。檢方複訊後，認定曾嫌、劉嫌涉有重嫌，且有滅證、串證之虞，因此在5日凌晨4時許，向法院聲押禁見；陳女則以3萬元交保。