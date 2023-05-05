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台南市勞工局結合市級總工會　協助生活困境弱勢職災勞工家庭

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基與台南市總工會楊天來常務理事、大台南總工會副理事長陳美靜和監事會召集人沈坤海、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市職業工會總工會理事長黃江福和秘書長史進財等代表，5日一起前往5位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈11萬元之慰問金，將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

首站來到南區，40歲楊姓案主，2022年1月3日工作扭傷，停工持續醫療，後經認定為職業疾病椎間盤突出，7月開刀後於成大醫院骨科及職醫科治療中，並開始於成大職能復健中心接受職能訓練，希望早日可復工。目前案主因職業病停工，收入靠勞保職災給付及雇主工資差額支付，但案主椎間盤突出開刀後持續醫療復健，醫療費用花費龐大，急需經濟協助。

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區62歲李姓案主，為家中主要經濟支柱，惟2023年2月操作機台時，食指放於機器內且誤觸開關遭夾傷，住院多日，醫療照護重擔對案家著實沉重，家中經濟狀況非常拮据。

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區61歲李姓案主，加保工會，2020年8月14日工作中墜落，2023年2月11日經勞保認定失能2級，終身無工作能力逕行退保，案主領有身障極重度手冊及中低收入戶資格，每月領取津貼約5000元，案主原為家中主要經濟支柱，案妻從事家庭代工裁縫工作，收入微薄，案主癱瘓後由案妻及居服員照料，長女大學畢業，3月份剛就業，案次女就讀大學，職災事故後依賴勞保給付及親友借貸度日，案家經濟壓力龐大。

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新市區的44歲羅姓職災勞工，2022年3月12日下午工廠內從事驗布作業時突然昏倒，經治療後現仍有語言溝通障礙及行動不方便，日常生活也需有人照顧，接送回診治療，其案夫從事臨時工的工作，收入不穩定，加上治療期間所付出的自費醫療費用及每月須繳納約6500元的房租，導致經濟壓力沉重。

▲台南市勞工局長王鑫基，偕同結合市級總工會，慰問協助生活困境弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河區34歲黃姓案主，2022年11月19公出途中因輪胎爆胎車子翻覆，左手卡在車底滑行以致左前臂三度摩擦燙傷，醫療費用已花費13萬多，因職災停工無收入，常需跟朋友借錢繳納醫療費。

勞工局長王鑫基表示：職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局長王鑫基特別感謝台南市5個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災個管員。

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