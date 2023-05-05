「我被詐騙！帳戶被凍結」　被列警示帳戶想解除得有這些證明

▲民眾帳戶若被列為警示帳戶時，帳戶內的錢會全數凍結，無法轉出或匯入。（圖／資料照片）

記者陳詩璧／台北報導

找工作被詐騙、網路購物誤入詐騙集團的圈套變成警示帳戶，民眾帳戶裡的錢全數被凍結，擋住了民眾被詐騙的錢，或是其他被害人的辛苦錢，經過釐清之後，帳戶才有可能有所變動，若民眾被列為警示帳戶千萬不要驚慌，趕緊報警，確認帳戶是被盜用或是有不明的錢誤匯進來，經過警方調查之後，確定不起訴，取得不起訴處分書，亦或是刑事判決書等才能解除。

「我被詐騙集團詐騙了，帳戶也列入警示帳戶，我也是受害人」、「我的帳戶現在被列為警示帳戶，因有款項入帳，過一下子又出帳，我是不是被詐騙」和「我在不知情的狀況下成了幫兇，我的郵局帳戶被鎖了」，臉書詐騙討論社團，每隔幾天就會有網友po文，表示自己被詐騙，也被列為警示帳戶，被詐騙變成受害者的人數每天都在增加，帳戶被凍，被害人很多都是在被列為警示帳戶後，才知道，原來被騙了。

除了被詐騙，還有網購、一般商業糾紛要是沒有好好談，買方、賣戶也有可能被對方因提告詐欺，而列為警示帳戶，若是遇到上述狀況，民眾可以先到財團法人金融聯合徵信中心查詢，民眾可透過這個平台查到「個人信用報告」，裡面包括了個人工作、薪資、負債、信用卡和還款紀錄等，當然也包括了是否列為警示帳戶。

▲財團法人金融聯合徵信中心，民眾可以從網站申請線上個人信用報告。（圖／翻攝自財團法人金融聯合徵信中心網站）

民眾若是被害人，在走完調查的程序後，想要解除警示帳戶，民眾可以到刑事局官網上下載「解除警示帳戶申請書」填寫，但同時得附上相關的證明，整理以下2個狀況和所需要附上的6種資料，民眾才有可能解除警示帳戶。

▲解除警示帳戶的2個狀況和6種證明。（圖／記者陳詩璧製）

當民眾遇到詐騙，或是不慎被害亦或是被盜用等糾紛都會遇到凍結帳戶的問題，民眾若是要解除，會有2種狀況下需要附上幾種文件，包括「證明帳戶無需凍結」和詐團「已被定罪的被告」，以「證明無需凍結」來看，若是網購的糾紛，需拿到一般商業糾紛和解書，也就是買、賣方需要達到和解，若是被冒用帳戶或被盜用，則是需要取得相關冒名證明，若是被詐騙集團拿來當轉帳帳戶，得在調查程序走完取得「不起訴處分書」才有辦法申請解除。

若是詐騙集團被定罪列被告等，則是得附上「罰金收款收據」、「緩起訴處分書」或是「刑事判決書」才有可能解除。辦理的方式，也是得取得以上的資料和填妥申請書後，到鄰近警局辦理。