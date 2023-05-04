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遊戲點數詐騙也納管！打詐綱領1.5出爐　金管會6點精進作為

▲▼行政院「打詐行動綱領1.5」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院「打詐行動綱領1.5」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院4日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，進一步結合各部會、中央地方合作與公私協力，阻絕詐騙案發生。金管會指出，在1.5版的綱領計畫中，增加包括強化申請約定轉帳防詐措施、納管虛擬資產交易平台業者、就源處理網路假投資廣告、遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、第三方支付業者建立客戶審查機制、金融機構辦理全台走透透宣導活動等，6項精進措施。

近來詐騙猖獗已影響人民生活及財產安全，為展現政府打擊 詐欺犯罪決心，行政院於去年7月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」4大面向推展跨部會合作，共同打擊詐欺犯罪，達到保護民眾財產安全與降低犯罪損害的目標。

金管會表示，在攔阻非法金流面向，打詐行動綱領已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，於去年已攔阻7979件，攔阻金額達42.41億；去年8月導入「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，也成功攔阻135件，金額1.4億元。

為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院於今年2月召開治安會報，宣示將投入更多資源，推動打詐行動綱領1.5版，積極提升政府打擊詐欺犯罪之成效，阻詐面向各部會亦推出精進措施，重點包含：（1）強化申請約定轉帳防詐措施、（2）納管虛擬資產交易平台業者、（3）就源處理網路假投資廣告、（4）遊戲點數防詐鎖卡及內控機制、（5）第三方支付業者建立客戶審查機制及（6）金融機構辦理全台走透透宣導活動。

金管會指出，阻詐面主協辦機關將按打詐行動綱領 1.5 版指引，推動各項防制詐騙措施，持續強化金流安全，保障合法經濟。

金管會強調，金融機構是金融市場上資金供給與需求的重 要媒介，金融機構執行金融詐騙與洗錢防制等相關措施，是為了 保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行。期透過各項防詐精 進措施，更有效攔阻非法詐欺金流，減少民眾財產損失，保障合 法經濟，以健全國內產業之發展。

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