郭台銘放話90天讓詐騙集團消失　作家打臉：9000天都不可能！

▲郭台銘承諾90天內讓詐騙消失，苦苓打臉：不可能！（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前表示，若當選總統會在90天內讓詐騙集團消失。對此，作家苦苓打臉表示，「只要腦筋還清楚的人都知道，就算900天、9000天也不可能讓詐騙在這個世界上絕跡，更別說是台灣了。」

苦苓表示，只要腦筋還清楚的人都知道，豈止90天，就算900天、9000天也不可能讓詐騙在這個世界上絕跡，更別說是台灣了。他認為，政府並不是沒有全力的打擊詐騙，但台灣的詐騙確實也是越來越猖獗，只不過有結構性的改變，現在絕大多數的詐騙是屬於投資性詐騙。

苦苓舉例，「也就是跟你說，拿一筆錢放我這裡，我給你市場上高好幾倍的利息，還保證將來可以全部還本，然後就有人紛紛把錢拿出來、果然拿到了一陣子豐厚的利息，然後有一天，總有一天會發現自己血本無歸，被騙了！」

苦苓表示，「這麼說也許很過分，但我都不太覺得這算騙局」，因為只有腦筋還清楚的人，就會思考：對方是去做什麼投資，可以保證賺到這麼多錢、而且完全沒有風險？「如果真的那麼厲害，為什麼那麼好心來找我這個陌生人一起賺？他自己去銀行、甚至去民間借錢就可以賺不完了呀！」

▲投資性詐騙是現今台灣主流，苦苓指出「陷阱」。（示意圖／資料照片）

苦苓稱，原來他的投資就是，把你的本金拿來付給你就利息，把從新老鼠收的錢拿來付給老老鼠，等到你的本金不夠用了、再也抓不到新老鼠了，那就一拍兩散，「竹籃打水一場空」，多麼古老的、眼熟的陷井遊戲，偏偏永遠都有效。

苦苓強調，詐騙的手法不斷改變，從最古老的龐氏騙局到最近的馬多夫騙局和台灣的鴻源騙局，都長得一模一樣，沒有進步也沒有改變。然而，仍有許多人受騙，證明詐騙仍是一個不斷流行的問題。

苦苓指出，投資性詐騙的根源是人性中的貪婪，只有貪婪不在，詐騙才有可能被根絕。然而，只要貪婪還在，詐騙就永遠不可能絕跡。