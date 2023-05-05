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陳揆不比蘇揆？　游盈隆批「無作為」：因為蔡英文「副總統化」

▲▼陳建仁出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳建仁出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁就職已滿三個月，台灣民意基金會董事長游盈隆5日表示，與前行政院長蘇貞昌比起來，陳健仁沒有做出能讓人民看得見的作為，更別說讓人民興奮的改革。他認為，陳建仁在行政院的表現，其實與總統蔡英文的態度有關，目前蔡英文主要處理日常公務，接見外賓，和人民互動逐漸減少，某程度上形成「副總統化」，未來蔡英文會扮演何種政治角色，將牽動陳建仁內閣的動向。

游盈隆說明，與前任蘇內閣比較起來，陳內閣顯得安靜許多，感覺沒有任何一項重大政策或改革是源自於陳內閣。三個月來，最受國人關注的政府政策是「全民普發六千元」，但那是蘇內閣研擬推動制定的政策，陳內閣嚴格來講只是沾光而已。一個安靜無聲的內閣並非好現象，因為這代表內閣沒有做出能讓人民看得見的作為，更別說讓人民興奮的改革。

游盈隆批評，陳內閣施政沒有主軸，政治議程空空如也，沒有重大政策的推動，造成今日社會輿論「黃鐘毀棄瓦釜雷鳴」的怪現象，失去了執政的主場優勢。長期下來，政府弱勢將成人民刻板印象，在2024總統選舉中勢必不利同黨總統侯選人，後果堪慮。

「由於蘇貞昌個人的能力與特質，讓蘇內閣成為史上最強勢內閣。」游盈隆大讚，除了能力，論政治輩份，蘇貞昌高於總統蔡英文，可大膽放手去做；論政務嫺熟，從地方到中央一路歷練上來，沒人能跟他比；論風格，他一貫強勢，手下戰戰兢兢、使命必達，蘇院長的特質恰好都不是陳院長所具備的，或許也因為這樣，陳院長內心也承受了不少壓力。

游盈隆說，雖然陳建仁在立法院答詢表現，不論是政治立場宣示或即席政策反應，都還不算太差，但整體來說，還看不出其代表政策會是什麼。他也認為，陳建仁在行政院的表現，其實和蔡英文的態度有關。

游盈隆指出，去年九合一地方大選慘敗後，除了12月大陣仗開國安會議，決定兵役延長一年，蔡英文平常在做什麼，已非媒體焦點，國人也不清楚，也慢慢不那麼關注。當總統主要時間在處理日常公務，接見重要或不重要外賓，逐漸減少和人民互動時，某個程度或意義上就形成「副總統化」。

游盈隆批評，蔡英文總統任期還有一年，身為國家最高領導人，她位高權重，履行憲政上的角色與責任責無旁貸，但未來一年蔡英文想扮演何種政治角色？會扮演何種政治角色？也牽動陳建仁內閣的動向和表現。強調，從蔡蘇體制到蔡陳體制，前者像超跑，猛爆力驚人，強到會暴衝；後者則像國產車，外形尚佳、220匹馬力，但爬坡力不足。兩種體制對比強烈，也照見台灣民主憲政的多變。

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