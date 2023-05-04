蔡英文見昔唱紅《惡作劇之吻》主題曲女團成員　被讚女性政治人物典範

▲今井繪理子昔代表執政自民黨投入國會議員選戰。（圖／取自今井繪理子推特）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日下午接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）訪問團，其4位女性參議員團員中，包括日本紅極一時的女團「SPEED」成員今井繪理子，該團在1996年出道，為經典日劇《惡作劇之吻》演唱主題曲「STEADY」。山東昭子在致詞時，則強調蔡英文身為台灣第一位女性總統，是女性政治人物的典範、榜樣與靠山。

山東昭子這次是第三度訪問台灣，而這次的訪團成員，包括：舟山康江（FUNAYAMA Yasue）參議員、島尻安伊子（SHIMAJIRI Aiko）眾議員、今井絵理子（IMAI Eriko）參議員等，共4位跨黨派女性國會議員。

特別的是，今井絵理子過去是日本當紅女團「SPEED」的成員，該團在1996年出道，曾替經典日劇《惡作劇之吻》演唱主題曲《STEADY》，單曲熱賣127萬張，當時被譽為國民女團。

蔡英文在致詞時表示，山東昭子是日本史上當選最多次的參議員，日本史上第二位女性參議院議長，今天率領跨黨派女性國會議員來台灣訪問，格外具有意義。她表示，台灣也積極推動女性參政，目前在立院女性立委比例已經達到四成，「在座各位都是優秀國會女性議員，希望台灣跟日本可以積極交流共同落實性別平權、女性參政等重要的議題」。

在經貿合作方面，蔡英文說，日本是台灣第三大貿易夥伴，去年台日雙邊貿易總額達到882億美元，創下歷史的新高；而目前台積電跟Sony在熊本設廠，計畫有助於促進台日雙方科技合作，打造更安全有韌性的供應鏈。

山東昭子致詞時則表示，蔡英文身為台灣第一位女性總統，相信在過程中，有許多辛酸、辛苦的事情，但是蔡英文都能傾聽民意才可以克服諸多困難。她認為，蔡英文是女性政治人物的典範，活躍於政壇是同為女性政治人物的她們最大榜樣與靠山。

山東昭子說，目前世界局勢艱困分為中，台灣推動積極外交的作為，獲得世界許多自由民主國家的共鳴，日本跟台灣在過往相當漫長的歷史當中，都關照到對方立場，在精神、經濟層面上都相互合作，是真正的友人，是密不可分的朋友關係。

山東昭子表示，目前世界對於俄羅斯侵略烏克蘭，北韓採取一連串窮兵黷武的作為、蔑視人權，並且控制言論的獨裁國家，都給予嚴厲譴責。她承諾，未來日本將致力回歸世界和平的原點，先致力於維護亞洲的和平，而日本將大力支持台灣參與國際組織，希望台灣發揮堂堂正正的正面力量，發揮貢獻。

▼總統蔡英文4日下午接見日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）訪問團。（圖／總統府直播）

