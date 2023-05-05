美前國安顧問示警「中共2年內犯台」　他曝習近平考量：要相當謹慎

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

曾於川普政府時期擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）日前稱，中國大陸很有可能在2年內武力犯台，呼籲美國與日本應該堅決對付北京當局。民進黨立委羅致政5日表示，這些評估都代表台海問題確實需要更多的關注，台灣應加快軍事整備。立委賴瑞隆則指出，習近平面臨許多政敵，若打一場沒有把握的戰爭就可能下台，他會非常謹慎。

根據《讀賣新聞》採訪內容指出，美國時任印太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾示警稱，北京當局很有可能在6年內武力犯台（2027年以前），而歐布萊恩則認為，這個時間很有可能會再縮短。

他強調，「如果不向台灣提供必要的武器以及重要的外交力量，就無法阻止中國大陸以為進攻台灣不用付出嚴重後果的想法，那麼便會讓台灣陷入極為危險的狀況。」

對此，羅致政直言，美國有很多前官員跟現任官員對中國犯台有不同評估，不論是短期還是長期，這些評估都代表台海問題確實需要更多的關注，各國出發點都是一樣，台灣也要加快軍事整備、戰力提升，相關盟友也要加快必要協助。

民進黨立委賴瑞隆表示，歐布萊恩跟世界各國都有很多評估，特別是近年中共增加兩倍軍費、從未放棄對台灣的企圖心，世界各國專業人士都給台灣很多提醒跟建議，唯有備戰才能尋求和平，有能量保護自己時敵人才不敢輕易動用武力。

賴瑞隆指出，習近平是一個專制政權，但也面臨很多政敵，要是打一場沒有把握的戰爭就可能下台，他會非常謹慎，台灣最好的武器就是民主，最好作法團結一致對外，讓習近平等專制政府不敢輕舉妄動。

賴瑞隆表示，台灣要跟民主友邦保持密切合作，給予中共壓力，才能確保他們不會輕易做出任何不智的舉動，國際專業人士的提醒，都在告訴台灣人民要更加團結、強大，一起來保護民主台灣。