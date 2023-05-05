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南韓將和中國高層接觸！　南韓駐美大使：中國是重要經貿夥伴

▲▼南韓駐美大使趙賢東。（圖／路透）

▲南韓駐美大使趙賢東。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓駐美大使趙賢東表示，《華盛頓宣言》其實是美韓共同防禦條約的升級版，雙方同意成立「核磋商小組」（NCG），不僅反映出南韓在國防安全上的現實環境，更對北韓（朝鮮）形成強大的核威懾。他也強調，韓中兩國互為重要經貿夥伴的事實並沒改變，且韓中雙方政府高層很快將有接觸的機會。

根據《韓聯社》、《路透社》，趙賢東於美東時間4日在美國智庫戰略與國際中心（CSIS）上的座談會表示，隨著南韓總統尹錫悅此次訪美，韓美同盟關係迎來新的篇章，「《華盛頓宣言》是美國和其他國家間簽署的、史無前例的宣言。因此，我們成立了非常罕見的『核磋商小組』。」

趙賢東解釋，「雖然外界將之和北約組織（NATO）核共享互相比較，但（華盛頓宣言）其實是1953年美韓共同防禦條約的進化版本，這反映出目前南韓所處的軍事安全環境。因此，這無須和他國必較。舉例，歐洲的（核共享）方案反映出1960、70年代當時歐陸的情況。」

趙賢東表示，韓美兩國一致同意，將加強派遣戰略資產（核動力潛艦、戰略轟炸機等）至韓半島（朝鮮半島）的頻率，「光看北韓官方對於《華盛頓宣言》連日來高度譴責的反應就知道，該宣言是多麼具有強烈的震懾效果。」

尹錫悅出訪前在《路透社》專訪、以及在美韓元首峰會時皆強調「台灣海峽和平穩定的重要性」、「反對中國單方面以武力改變現狀」，引發韓中兩國外交當局的口水戰，中國外交部甚至以「不容他人置喙」譴責南韓。

針對韓中兩國關係未來的變化，趙賢東表示，「中國是南韓主要的經貿夥伴，這點是沒有改變的。雖然中國因包括《華盛頓宣言》在內的議題而不是很愉快，但南韓將會延續和中國之間的關係。」

趙賢東透露，「韓中雙方高層很快將迎來接觸、交流的機會。雖然新冠疫情後，韓中兩國高層交流的機會被迫中斷，但南韓將繼續維持和中國之間的關係，也將持續推動韓中日三方會談。」

根據韓媒《東亞日報》，亞洲開發銀行（ADB）第56屆理事會年會本月2至5日在南韓仁川松島舉行，南韓、中國、日本於2日舉辦經濟領袖會議，由財務部長和中央銀行總裁出席，南韓副總理兼企劃財政部長秋慶鎬表示，「為了取得持續成長和共同繁榮，若韓中日三國以相互尊重和互惠的精神積極合作，不僅能有效應對挑戰，更能在全球引發正面影響。」

秋慶鎬強調，韓中日三國在全球經濟所占比重超過20%，在東協十加三（ASEAN+3）地區更達80%，如今全球經濟迎來重要變化，韓中日合作將對全球產生重要影響，「在全球經濟復甦的情況下，不僅是在金融、貿易、投資等經濟領域，在觀光、文化、人力交流、政策合作等多項領域上，應該全面擴大韓中日三國之間的合作，南韓將積極扮演關鍵角色。」

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