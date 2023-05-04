「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

▲F-16V。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

空軍「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V戰機，原定首架戰機將於2023年第4季出廠，但受疫情影響，延至2024年第3季，全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機。民進黨立委王定宇4日表示，巴林、匈牙利、斯洛伐克也往後延遲，很明顯是生產線產能造成。但還是要跟美方溝通，畢竟台灣面對敵情嚴峻，早點取得就多一分保障。

對於「鳳翔專案」首架F-16V交貨延遲，民進黨立委許智傑表示，政府間合作是信任問題，是政治問題，跟一般貿易不同。台美政府會全力衝刺在2026年前獲得全數F16V，避免影響到未來國防布局，駐美單位及國防單位也會積極接洽，讓進度可以如期交機。

王定宇則指出，F16V延後到明年第三季，當然需要注意，但本來構改F16V142架已經完成，這66架是全新的，向美方了解後，延後原因是因為疫情、產能等等，延後交機也非台灣獨有，巴林、匈牙利、斯洛伐克也往後延遲，很明顯是生產線產能等因素造成。

王定宇表示，還是要跟美方溝通，畢竟台灣面對敵情跟巴林、匈牙利、斯洛伐克不同，南韓也要採用F16V，產能跟不上來產生延遲，台美要針對這件事情好好溝通，對台灣來講，能早一天取得就多一分保障。